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Як в Україні поставилися б до відставки Залужного: результати опитування

Андрій Ганчук
20 грудня 2023, 11:30
У серйозні розбіжності між Зеленським і Залужним вірять лише 8% українців, йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Зеленський, Залужний
Близько 43% респондентів вважають, що протиріччя між Зеленським і Залужним є, але вони не дуже суттєві - КМІС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Близько 72% українців негативно поставилися б до рішення президента Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Приблизно 43% респондентів вважають, що певні розбіжності між ними мають місце бути, проте в серйозні протиріччя вірять лише 8%. Про це розповіли в Київському міжнародному інституті соціології.

Згідно з даними опитування КМІС, який провели в період з 4 по 10 грудня серед 1200 респондентів, які живуть на підконтрольних територіях, близько 72% українців негативно ставляться до варіанту зі звільненням Залужного.

Позитивно оцінюють таку можливість лише 2% респондентів. Причому не підтримують потенційне рішення 71% тих, хто довіряє Зеленському.

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Українці не вірять у конфлікт Зеленського та Залужного

Близько 43% респондентів вважають, що між президентом і головнокомандувачем ЗСУ можуть бути певні тертя. Втім, тільки 8% вважають розбіжності дуже серйозними. Приблизно 35% визнали непорозуміння не дуже серйозними. Близько 39% не вважають, що конфлікт взагалі є. 18% не визначилися зі своєю позицією з даного питання.

"Конфлікт" Зеленського і Залужного

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше зробив заяву щодо "конфлікту" Зеленського і Залужного. За його словами, йдеться про дезінформацію з боку агресора Росії. Залужний - підлеглий Зеленського, всі питання вирішуються в рамках дискусії.

Президент Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи планується відставка Залужного. Під час підсумкової пресконференції 19 грудня глава держави сказав, що він зберігає робочі відносини з головнокомандувачем ЗСУ.

"Для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику. Робочі у мене стосунки з Залужним. Він повинен відповідати за результати на полі бою, як Главком", - підкреслив Зеленський.

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Володимир Зеленський КМИС Валерій Залужний війна Росії та України
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