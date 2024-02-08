У Зеленського уперше назвали причину звільнення Залужного

В ОП невдоволені результатами контрнаступальної операції 2023 року.

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Валерій Залужний тепер не Головнокомандувач ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Рішення президента Володимира Зеленського щодо зняття Валерія Залужного з посади Головнокомандувача обумовлене потребою перегляду тактики дій, заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

У своєму Телеграмі Подоляк підтвердив, що Банкова була не задоволена результатами торішніх контрнаступальних операцій на передовій під керівництвом Залужного.

Крім того, ОП бажає не допустити "стагнації по лінії фронту", оскільки вона "негативно впливає на суспільні настрої".

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Також команда президента, за словами Подоляка, налаштована реформувати "управлінські принципи в армії".

"Президент Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з Головнокомандувачем... Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії", - пояснив радник керівника ОП.

Відставка Залужного

8 лютого президент Володимир Зеленський зняв Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ . Замість нього бойовими діями тепер керуватиме генерал Олександр Сирський, який до того командував Східним угрупованням ЗСУ.

Згодом Зеленський, коментуючи звільнення Валерія Залужного, звернувся до нового командування на чолі з генералом Олександром Сирським із вимогою надати "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

Щонайменше з кінця січня у ЗМІ ходили чутки про підготовку відставки Залужного, але Зеленський нібито зволікав із рішенням.

До слова, у нещодавно опублікованому опитуванні з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного, близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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