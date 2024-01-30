Зеленський має намір звільнити Залужного - Financial Times

Президент Володимир Зеленський має намір звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Це може стривожити західних партнерів, пише Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень.
За даними співрозмовників видання, Зеленський пропонував генералу посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.
У матеріалі видання йдеться про те, що рішення щодо Залужного нібито "ухвалено", але поки що не було оголошено після того, як спливли подробиці у ЗМІ.
Financial Times нагадує про чутки про "напругу" між Зеленським і Залужним, оскільки розрекламований українськими та західними ЗМІ контрнаступ ЗСУ не зміг досягти своїх цілей - повернути втрачені території і перерізати сухопутний міст Росії з Кримом.
Журналісти зазначають, що усунення Залужного викличе обурення в українського суспільства, західних партнерів і негативно вплине на бойовий дух військових.
Чутки про відставку Залужного
Напередодні у ЗМІ просочилася інформація про нібито ухвалене Зеленським рішення звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Проте пізніше спікер президента чутки спростував.
"Точно ні. Президент не звільняв Головкома", - відповів Сергій Никифоров журналістам.
Сам Залужний опублікував селфі з головою Генштабу. Схоже, у такий спосіб Головком натякнув, що він продовжує командування військами.
До слова, у нещодавно опублікованому опитуванні з відповіддю на питання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного, близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.
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