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Зеленський має намір звільнити Залужного - Financial Times

Яна Ставська
30 січня 2024, 20:17
Саме рішення вже ухвалено, але відставку Головнокомандувача поки що не оголошено через "інсайди", що спливли у ЗМІ напередодні.
Залужний, Зеленський
Залужного може бути відсторонено від керівництва армією і від планування бойових операцій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/vzaluzhnyi

Президент Володимир Зеленський має намір звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Це може стривожити західних партнерів, пише Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень.

За даними співрозмовників видання, Зеленський пропонував генералу посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

У матеріалі видання йдеться про те, що рішення щодо Залужного нібито "ухвалено", але поки що не було оголошено після того, як спливли подробиці у ЗМІ.

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Financial Times нагадує про чутки про "напругу" між Зеленським і Залужним, оскільки розрекламований українськими та західними ЗМІ контрнаступ ЗСУ не зміг досягти своїх цілей - повернути втрачені території і перерізати сухопутний міст Росії з Кримом.

Журналісти зазначають, що усунення Залужного викличе обурення в українського суспільства, західних партнерів і негативно вплине на бойовий дух військових.

Чутки про відставку Залужного

Напередодні у ЗМІ просочилася інформація про нібито ухвалене Зеленським рішення звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Проте пізніше спікер президента чутки спростував.

"Точно ні. Президент не звільняв Головкома", - відповів Сергій Никифоров журналістам.

Сам Залужний опублікував селфі з головою Генштабу. Схоже, у такий спосіб Головком натякнув, що він продовжує командування військами.

До слова, у нещодавно опублікованому опитуванні з відповіддю на питання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного, близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський Валерій Залужний війна Росії та України
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