Юрист назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному

Документи на постійний догляд за особою, яка її потребує, повідомляє адвокат Роман Сімутін, оформляються найпростіше

Прикордонники / колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині - виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду. Про це повідомляє адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі.

"Опіка встановлюється виключно за рішенням суду над неповнолітньою або особою, яка згідно з висновком психіатричної експертизи була визнана недієздатною. Процедура вкрай складна і довготривала, займе до року часу. За законом можна встановлювати піклування над людьми похилого віку, яким за 80 років та особами 1 і 2 групи інвалідності. Але на практиці соціальні служби на місцях не встановлюють піклування, пояснюючи це прогалиною в законі і відсутністю розробленого і затвердженого порядку. Хоча це не зовсім так і Цивільним кодексом передбачена можливість встановлення помічника дієздатної фізичної особи. Правда, є нюанс: можуть відмовити з формальних підстав", ‒ сказав він.

Документи на постійний догляд, додає адвокат, оформляються найпростіше. Особа, яка потребує догляду, має звернутися до лікарсько-консультативної комісії за місцем прописки та оформити документи з приводу того, що вона потребує постійного догляду.

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"Разом з висновком документи подаються в соцзахист і встановлюється постійний догляд. Але є момент - якщо дохід на кожного члена сім'ї буде перевищувати 2,5 тисячі грн, то вам відмовлять, система просто вас не зареєструє. Найефективніший спосіб - особа, яка потребує постійного догляду, звертається в ЛКК і отримує витяг за формою № 080. Потім подає заяву в соцзахист і просить скласти акт встановлення факту догляду, який зазвичай складається протягом місяця. І ось з цими документами ви вже можете спокійно перетнути кордон", ‒ підсумував Сімутін.

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