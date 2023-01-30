Нова хвиля мобілізації для наступу на Україну: у розвідці Британії розкрили плани Росії

Рупор кремлівської директорської Дмитро Пєсков раніше заявив, що указ Володимира Путіна про нібито "часткову мобілізацію", як і раніше, є чинним.

Росія продовжує шукати сили для наступу на Україну / Колаж сайт Кремля, соцмережі

Країна-агресор Росія не виключає проведення нового раунду призовів до окупаційних військ в рамках так званої "часткової мобілізації". Москві потрібен такий крок для організації нового наступу на Україну. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки йдеться, що ще 22 січня в пресі писали про те, що прикордонники РФ заважають виїхати з території країни трудовим мігрантам киргизам, у яких є, в тому числі, і російське громадянство. Чоловікам говорять про присутність їхніх імен у списках на мобілізацію.

Також на плани Кремля щодо нової хвилі мобілізації вказують і слова кремлівського спікера Пєскова, який 23 січня сказав, що указ Путіна про, мовляв, "часткову мобілізацію", як і раніше, потрібен Москві для підтримки своїх військ.

У розвідці Британії дійшли висновку, що Москва, швидше за все, шукає способи поповнити свої окупаційні сили для підтримки свого нового наступу на Україну.

"Досить імовірно, що російське керівництво продовжує шукати способи задовольнити потреби у великій кількості особового складу, необхідного для підтримки будь-якого великого наступу в Україні в майбутньому, при мінімізації внутрішнього інакомислення", - підкреслили в Міністерстві оборони Великобританії.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що окупант Росія готується до нового наступу на Україну. Атака загарбників готується до 24 лютого – "річниці" повномасштабного нападу. На думку Данілова, росіяни наступатимуть на Донбасі з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що агресор РФ у лютому-березні збирається відправити в Україну свій 200-тисячний резерв. Ворог намагатиметься захопити Донбас. Як вважає Жданов, від результатів битви буде залежати підсумок війни.

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий казав, що окупанти Росії намагаються прорвати оборони українських сил в районі Бахмута і Вугледара, щоб отримати можливість просунутися на Слов'янськ, Краторськ і Покровськ. Череватий підкреслив, що Москва хоче захопити всю Донецьку і Луганську область та показати "досягнення проміжних цілей" у війні проти України.

Війна Росії проти України: