Або як волонтери, або через хабар: як чоловіки незаконно їдуть за кордон під час війни - опитування

Під час воєнного стану, який в Україні введено через російську військову агресію, військовозобов'язані чоловіки не мають можливості виїхати за кордон. Тому, як свідчать результати онлайн-опитування, яке провів "Український інститут майбутнього"досить багато українців перетинають кордон незаконним шляхом.
21% респондентів відзначили, що у них є знайомі чоловіки, які виїхали в інші країни, порушуючи закон України.
Люди, які проходили опитування, відзначили, що їхні знайомі чоловіки виїжджали в основному під виглядом волонтерів або завдяки хабарю, який давали при перетині кордону. Також деякі респонденти розповіли, що українці виїжджали завдяки оформленій інвалідності, або ж оформляли інвалідність з подальшою необхідністю догляду/опікунства на дітей/дружину/матір/батька. І зовсім невелика кількість чоловіків виїхали за межі України через навчання або з бізнес-метою.
Нагадаємо, раніше опитування громадян України, які живуть і працюють в Польщі, проведеному аналітичним центром Міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal показав - найпотужніший аргумент, який спонукає українців повернутися додому після закінчення війни - бажання возз'єднатися з родиною.
Гідні умови праці, заробітної плати та гідна пенсія — друга за важливістю умова повернення (18% респондентів).
Гарантії настання нової війни в перспективі найближчих десятиліть, а також зброя, яка дозволить захистити країну в разі конфліктів - важливо для повернення 10% українців.
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