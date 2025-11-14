Махає ліхтариком і просить допомоги: Ярославський розповів про жорстокий обстріл Києва

Володимир Ярославський поділився драмою, яка сталася з його знайомими.

Володимир Ярославський показав наслідки ударів РФ/ колаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Хто постраждав через російську атаку

Що написав шеф

Український відомий кулінар Володимир Ярославський показав, як постраждали під час обстрілу Києва в ніч на 14 листопада.

На своїй сторінці в Instagram Ярославський поділився фото, як у будинок до його знайомих прилетів ворожий російський шахед. Він також показав відео, як донька їхніх знайомих на верхньому поверсі будинку сигналізувала ліхтариком рятувальникам, щоб її врятували.

Ярославський розповів про трагедію знайомих / Фото Instagram/yaroslavskyi_vova

За словами Ярославського, цієї ночі постраждав будинок його знайомих.

"Друзі, бережіть себе і допомагайте тим, хто поруч", - написав відомий кулінар.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше кулінар Володимир Ярославський показав знімки з нової фотосесії з колегою Ольгою Мартиновською, з якою йому приписують роман.

Раніше стало відомо про те, що в ніч на 14 листопада країна-терорист Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи ракети і ударні дрони. Уже відомо про чотирьох загиблих і десятки постраждалих, серед яких діти та вагітна жінка.

Про персону: Володимир Ярославський Володимир Ярославський - український шеф-кухар, керуючий і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проєкту "МастерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.

