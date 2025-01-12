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"Я русский" на вулицях Києва: поліція провела обшуки у скандальних мажорів

Олексій Тесля
12 січня 2025, 18:23
167
"Блогерами" виявилися шестеро жителів столиці віком від 14 до 17 років.
Скріншот
Поліція провела обшуки у скандальних мажорів / Колаж: Главред, фото: kyiv.npu.gov.ua

Важливо:

  • Проведено обшуки за місцем проживання двох неповнолітніх
  • "Блогерами" виявилися шестеро жителів столиці

Поліція провела обшуки за місцем проживання двох неповнолітніх, які фігурували в скандальних відео з перекриттям вулиці в Києві.

Як розповіли в поліції Києва, "блогерами" виявилися шестеро жителів столиці віком від 14 до 17 років.

У двох із них поліцейські провели обшуки вдома, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

Наразі триває досудове розслідування, додали в Нацполіції.

  • Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх
    Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх kyiv.npu.gov.ua
  • Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх
    Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх kyiv.npu.gov.ua
  • Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх
    Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх kyiv.npu.gov.ua
  • Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх
    Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх kyiv.npu.gov.ua
  • Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх
    Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх kyiv.npu.gov.ua
  • Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх
    Проведено обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх kyiv.npu.gov.ua

Зазначимо, що нещодавно в Мережі було опубліковано відеозапис, на якому кілька малолітніх мажорів катаються елітними автомобілями Києвом, співають російських пісень, навмисне влаштовують затори.

Згодом правоохоронці встановили імена всіх учасників відео, на якому компанія хлопців перекриває дороги на центральних вулицях Києва і слухає російську мову.

Як повідомляли ЗМІ, скандальні мажори також вмикали пісню країни-агресора РФ "Я русский".

Дивіться відео - обшуки за місцем проживання двох неповнолітніх:

Нагадаємо, у Києві між водієм служби таксі Bolt і пасажирами стався скандал. Зокрема, дві жінки зажадали від таксиста говорити з ними українською мовою, як того вимагає закон, однак він відмовився. На опублікованому в Мережі відео помітно, як водій припинив поїздку і виклав з авто їхні речі.

Як повідомляв раніше Главред, таксист після мовного скандалу накинувся на "хейтерів" і записав дивне відео українською. Колишній співробітник компанії Bolt зачитав текст українською мовою, навмисне або ненавмисно перекручуючи його сильним російським акцентом.

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