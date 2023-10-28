Скандальний таксист накинувся на "хейтерів" і записав дивне відео українською

Колишній співробітник компанії Bolt зачитав текст українською мовою, навмисне або ненавмисно перекручуючи його сильним російським акцентом.

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Скандальний таксист з Києва записав відео / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

У Мережі з'явилося нове відео зі скандальним таксистом з Києва, який вигнав зі свого авто дівчат, які розмовляли з ним українською мовою.

Чоловік записав відео після мовного скандалу і заявив про те, що його нібито атакують "хейтери". Ролик вже опублікували в Мережі.

При цьому колишній співробітник компанії Bolt зачитав текст українською мовою, навмисне або ненавмисно перекручуючи його сильним російським акцентом.

відео дня

У той же час було чітко видно, що таксист, який потрапив у скандал, явно читає заздалегідь підготовлений спіч.

Звернемо увагу, що зачитаний чоловіком текст містив звороти і вирази, розраховані на цитування в ЗМІ. Він подякував усім "небайдужим людям", які його підтримали, а також поскаржився на міфічних "винуватців" влаштованого ним скандалу.

"День добрий. Я і не ховаюся. Не вірте фейкам, які про мене говорять і пишуть. Я така ж людина, як ви, і живу у себе вдома. Всім величезна подяка, небайдужим людям, які відгукнулися на цей інцидент. Також за хоробрість тим, хто писав під постами хейтерів і провокаторів свої коментарі. І тим, хто підтримував мене морально, сидячи вдома", – заявив колишній таксист Bolt.

Додамо, що свій монолог скандальний таксист все ж закінчив словами подяки російською мовою.

Дивіться відео - скандальний таксист з Києва записав відео:

З'явилося відео зі скандальним таксистом / скріншот

Нагадаємо, у Києві між водієм служби таксі Bolt і пасажирами стався скандал. Зокрема, дві жінки зажадали від таксиста говорити з ними українською мовою, як того вимагає закон, проте він відмовився. На опублікованому в мережі відео помітно, як водій припинив поїздку і виклав з авто їх речі.

Пізніше колишній радник керівника Офісу президента, блогер Олексій Арестович заявив, що шукає колишнього таксиста компанії Bolt в Києві, який відмовився говорити українською мовою зі своїми пасажирками, скасував замовлення і вигнав їх з автомобіля. Арестович хоче виплатити йому грошову компенсацію.

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