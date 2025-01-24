Путін заявив, що Росія готова до переговорів про завершення війни - деталі

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- РФ нібито готова до переговорів з Україною
- Путін назвав перепону зі сторони Зеленського для початку діалогу
- Представник ОП України відповів на заяву диктатора
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресорка Росія готова до переговорів про закінчення війни в Україні. Про це пишуть росЗМІ.
При цьому він наголосив, що розпочати діалог Росія не може через Україну, а саме через рішення Ради національної безпеки й оборони України, яке у 2022 році ввів у дію президент Володимир Зеленський. Воно передбачає неможливість вести переговори з Путіним.
"Серйозно вести переговори між РФ і Україною в умовах "заборонного декрету" Зеленського навряд чи можливо", - наголосив він.
Як вихід з цієї ситуації диктатор бачить те, що західні союзники "змусять" Зеленського зняти заборону на переговори з країною-агресоркою.
На цю заяву Путіна вже відреагував очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, очільник Кремля намагається просувати ідею переговорів на нереальних умовах.
"В нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі", - наголосив Єрмак.
Переговори про кінець війни - останні новини
Нагадаємо, в ЗСУ заявили, що питання переговорів зараз активно обговорюється, але жодних місць визначених для переговорного процесу немає, жодна зі сторін на дипломатичному рівні протокольно не зареєструвала своїх пропозицій. Немає і складу комісій, окресленого бачення відповідно до пропозицій наших союзників, тому це буде дуже серйозний, затяжний процес. Він може затягнутися як на місяці, так і на роки.
Раніше Главред писав, що Київ попередив команду обраного президента США Дональда Трампа, що будь-яка спроба розпочати мирні переговори з Росією надто рано стане фатальною для України.
Напередодні повідомлялося, що господар Кремля Володимир Путін заявив про свою готовність до переговорів зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні, однак висунув ультимативну вимогу - повну капітуляцію України.
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Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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