Путін заявив, що Росія готова до переговорів про завершення війни - деталі

Диктатор звинувачує Україну в тому, що рішення президента нібито унеможливило початок діалогу.

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Путін хоче змусити Зеленського зняти важливу заборону / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Офіс президента України

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РФ нібито готова до переговорів з Україною

Путін назвав перепону зі сторони Зеленського для початку діалогу

Представник ОП України відповів на заяву диктатора

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресорка Росія готова до переговорів про закінчення війни в Україні. Про це пишуть росЗМІ.

При цьому він наголосив, що розпочати діалог Росія не може через Україну, а саме через рішення Ради національної безпеки й оборони України, яке у 2022 році ввів у дію президент Володимир Зеленський. Воно передбачає неможливість вести переговори з Путіним.

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"Серйозно вести переговори між РФ і Україною в умовах "заборонного декрету" Зеленського навряд чи можливо", - наголосив він.

Як вихід з цієї ситуації диктатор бачить те, що західні союзники "змусять" Зеленського зняти заборону на переговори з країною-агресоркою.

На цю заяву Путіна вже відреагував очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, очільник Кремля намагається просувати ідею переговорів на нереальних умовах.

"В нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі", - наголосив Єрмак.

Переговори про кінець війни - останні новини

Нагадаємо, в ЗСУ заявили, що питання переговорів зараз активно обговорюється, але жодних місць визначених для переговорного процесу немає, жодна зі сторін на дипломатичному рівні протокольно не зареєструвала своїх пропозицій. Немає і складу комісій, окресленого бачення відповідно до пропозицій наших союзників, тому це буде дуже серйозний, затяжний процес. Він може затягнутися як на місяці, так і на роки.

Раніше Главред писав, що Київ попередив команду обраного президента США Дональда Трампа, що будь-яка спроба розпочати мирні переговори з Росією надто рано стане фатальною для України.

Напередодні повідомлялося, що господар Кремля Володимир Путін заявив про свою готовність до переговорів зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні, однак висунув ультимативну вимогу - повну капітуляцію України.

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