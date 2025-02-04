Вперше за час війни: Зеленський погодився на переговори із Путіним - заява

Якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України, Зеленський не відмовиться від переговорів з РФ.

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Зеленський підтвердив, що готовий розмовляти з Путіним / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Що сказав Зеленський:

Україна готова перейти на дипломатичний шлях

Президент готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що він готовий вести перемовини з очільником Кремля Володимиром Путіним. В інтерв'ю Пірсу Моргану він назвав головну умову.

Зеленському поставили питання, чи зможе він сидіти за одним столом з Путіним у випадку, якщо все ж почнеться потенційний мирний процес, у якому будуть брати участь чотири групи.

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Як пояснив Зеленський, він готовий піти на такий крок. Однак лише у тому випадку, якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України. Окрім цього, важливо не втратити людей.

"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками. Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - сказав він.

Зеленський резюмував, що Україна готова перейти на дипломатичний шлях.

"Якщо люди вважають, що ми маємо це зробити - ми говоритимемо з Путіним", - сказав президент.

Переговори з Путіним - що відомо

Не секрет, що з приходом нового президента США Дональда Трампа тема мирних перемовин між Україною та Росією знову стала на слуху.

Як писав Главред, очільник Штатів підтвердив свій намір покласти край війні та заявив, що поговорить з Путіним незабаром.

За даними Reuters, Москва розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі локації для зустрічей двох президентів. Такий вибір начебто влаштовує і США, і Росію.

Своєю чергою Володимир Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України. За його словами, країна-агресорка Росія не хоче брати участь у домовленостях про припинення вогню.

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