Вперше за час війни: Зеленський погодився на переговори із Путіним - заява

Що сказав Зеленський:
- Україна готова перейти на дипломатичний шлях
- Президент готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що він готовий вести перемовини з очільником Кремля Володимиром Путіним. В інтерв'ю Пірсу Моргану він назвав головну умову.
Зеленському поставили питання, чи зможе він сидіти за одним столом з Путіним у випадку, якщо все ж почнеться потенційний мирний процес, у якому будуть брати участь чотири групи.
Як пояснив Зеленський, він готовий піти на такий крок. Однак лише у тому випадку, якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України. Окрім цього, важливо не втратити людей.
"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками. Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - сказав він.
Зеленський резюмував, що Україна готова перейти на дипломатичний шлях.
"Якщо люди вважають, що ми маємо це зробити - ми говоритимемо з Путіним", - сказав президент.
Переговори з Путіним - що відомо
Не секрет, що з приходом нового президента США Дональда Трампа тема мирних перемовин між Україною та Росією знову стала на слуху.
Як писав Главред, очільник Штатів підтвердив свій намір покласти край війні та заявив, що поговорить з Путіним незабаром.
За даними Reuters, Москва розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі локації для зустрічей двох президентів. Такий вибір начебто влаштовує і США, і Росію.
Своєю чергою Володимир Зеленський заявив про серйозну небезпеку через переговори США з РФ без України. За його словами, країна-агресорка Росія не хоче брати участь у домовленостях про припинення вогню.
Більше ключових новин про мирні переговори:
- РФ хоче "підрізати крила" Україні: дипломат розкрив загрозу мирних переговорів
- У Польщі зробили заяву про переговори між Україною та РФ: чого хоче Дуда
- "Ялта-2" з США, Китаєм та РФ: названо тему переговорів та наслідки для України
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред