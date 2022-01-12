"Я одна в сім'ї працюю - а надсилають астрономічні суми": у Миколаєві обурилися платіжками за опалення

Николаевчанка Наталія Купинец розповіла, що" Миколаївська теплоелектростанція " виставила їй рахунок за опалення за грудень у розмірі 6319 гривен.
Жителі Миколаєва отримали за грудень 2021 року квитанції за опалення з величезними сумами. Про це повідомляє місцеве видання "Злочинність.нет".
Николаевчанка Наталія Купинец повідомила, що" Миколаївська ТЕЦ " виставила їй рахунок за опалення за грудень у розмірі 6319 гривен.
Жінка проживає в квартирі площею 60 квадратних метрів в будинку по вулиці імені 28-ї армії. За листопад їй нарахували плату 3650 Гривень, у грудні сума збільшилася. Причому, судячи з платіжок, Наталя справно платить за комунальні послуги.
"Почався опалювальний сезон," Миколаївська ТЕЦ "надсилає" листи щастя " з астрономічними сумами. Не знаю, до кого звертатися, пишу депутатам, в Кабмін - розводять руками, всі чогось чекають. Кажуть: "Відмовтеся, поставте індивідуальне опалення". Не можу поставити. Я одна в родині працюю", - зазначає жінка.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.
Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.
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