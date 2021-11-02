Шалені платіжки: киян змушують платити за опалення, якого не було

Платіжки приходять заднім числом, без повідомлення

У Києві споживачам комунальних послуг приходять платіжки з сумами за опалення періоду задовго до його підключення.

Абоненти кажуть, що рахунки виставляють за вересень, при цьому використовується формула перерахунку, йдеться в матеріалі 2+2.

"Про яке опалення можна говорити у вересні – незрозуміло, що це за перерахунок – ніхто нічого не говорить", - розповіла одна з обурених киянок.

Зазначається, що компанія-постачальник ТОВ Євро-Реконструкція назвала це "перерахунком за опалення місць загального користування за 2019-2020 роки".

Автори підкреслюють, що платіжки приходять заднім числом, без повідомлення киян, комунальники виставили рахунок за послугу, якою ніхто не користувався.

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Журналісти підкреслюють, що у деяких споживачів несподівано виникли борги за минулий сезон.

Враховуючи те, що постачальник на діалог не йде, на листи не відповідає, люди вирішили звернутися до нього безпосередньо, але в Євро-Реконструкції їх в черговий раз проігнорували.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.