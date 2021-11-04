Українцям зробили перерахунок за опалення: кому доведеться доплатити за минулі роки

Українці отримали платіжки за опалення з перерахунком / УНІАН

В Україні деякі родини отримали платіжки за опалення з урахуванням перерахунку за минулі роки. Одним доведеться доплатити, в інших навпаки з'явилися переплати.

За словами експерта аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника, даний перерахунок цілком законний. Зокрема перерахунок вартості можливий як у бік збільшення ціни послуг, коли у громадян утворюються борги, так і в бік зменшення, коли з'являються переплати, пише "Оглядач".

"Теплопостачальне підприємство подає теплоносій до будинку. На вході в будинок теплова енергія враховується та визначається, скільки гігакалорій поставлено. Є будинки, в яких встановлено поквартирний облік теплової енергії, є ті, у кого його немає. Але на кожного жителя багатоквартирного будинку проводиться розрахунок вартості тепла за його власну опалювальну площу та за місця загального користування. У будинку, де встановлені прилади обліку, це простіше, а в будинках, які ними не обладнані, ситуація складніша", – зазначив експерт.

Як додав Гарник, методика розподілу обсягів спожитих в будівлі комунальних послуг була затверджена ще у 2018 році. Деякі постачальники відразу ж провели відповідні перерахунки, але недоотримали кошти в повному обсязі: "Тому деяким жителям доведеться доплатити. А у деяких, можливо, платіжки будуть зменшені".

Реклама

Нагадаємо, днями стало відомо, що кияни масово отримали платіжки за опалення заднім числом і з "дивним" перерахунком.

Компанія-постачальник ТОВ "Євро-Реконструкція" назвала це "перерахунком за опалення місць загального користування за 2019-2020 роки".