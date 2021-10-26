Новий тариф Нафтогазу: ПОН у жовтні-листопаді змінить ціни для споживачів

Нафтогаз змінить тарифи / УНІАН

У жовтні та листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №1102 від 25 жовтня 2021 року, текст якого обнародуваний на офіційному Урядовому порталі.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Нафтогаз України) зрівняти ціни ПОН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

Новий тариф Нафтогазу на жовтень і листопад

У жовтні-листопаді 2021 року Нафтогаз постачатиме природний газ побутовим споживачам за ціною не вищою 7,96 грн/куб. м, бюджетним установам - до 16,8 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки).

Зазначимо, що оприлюднена раніше Нафтогазом ціна газу для клієнтів ПОН у жовтні становила 16,56 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки), що на 38% вище вересневої ціни (12 грн/куб.м).

Реклама

Постачання газу ПОН: що змінюється

Звернемо увагу, що КМУ змінив формулу, за якою ПОН постачає природний газ. Раніше прописана в постанові № 809 формула обмежена періодом до 30 вересня 2021 року, а нова діє з 1 жовтня цього року.

Уряд України також вніс в" карантинну " постанову вимогу до оператора ГТС України за участю операторів газорозподільних систем (ГРС) автоматично включити в портфель ПОН спожиті з 1 жовтня 2021 року обсяги природного газу бюджетниками (включаючи комунальні та держмедустанови), постачання яким не здійснювалося ніякими постачальниками.

Крім того, операторам ГРС доручено внести в інформаційну платформу ОДТСУ дані про всіх захищених споживачів: населення, бюджетники, комунальні та держмедустанови, а також виробники тепла для вищевказаних споживачів.

читайте такожСуми в платіжках злетять: в Україні хочуть рекордно підняти тарифи за доставку газу

Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.

Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників. Звернемо увагу, що окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.