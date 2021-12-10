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Космічні платіжки за опалення: українці збунтувалися через рекордні квитанції

10 грудня 2021, 11:59

Для багатьох підприємств і організацій цифри в нових платіжках за опалення стали шоком.

Опалення
Українцям приходять рекордні платіжки за опалення / УНІАН

У Києві споживачі почали отримувати перші в цьому опалювальному сезоні рахунки за послугу теплопостачання. При цьому ціна на тепло для малого і середнього бізнесу зросла мінімум в чотири рази.

Як розповів в Facebook голова комітету ЖКГ, екології, благоустрою та ОНС Громадської ради при Київській міськдержадміністрації Олег Попенко, в цьому опалювальному сезоні вартість 1 Гкал для бізнесу від КП Київтеплоенерго становить 6696,81 грн. Для багатьох столичних підприємств і організацій цифри в отриманих перших платіжках стали справжнім шоком.

"Ви розумієте, що це означає? Що ціни зростуть на всі без винятку, а малий і середній бізнес ляже майже весь без винятку... бо таку оренду потягнуть далеко не всі...", – написав у повідомленні Олег Попенко.

Рекордні платіжки за опалення

Крім того, він повідомив, що деякі столичні ЖК не змогли потрапити в меморандум і отримати від Нафтогазу "дешевий" газ. Тепер вони змушені закуповувати газ за біржовою ціною. При цьому вартість Гкал зросла до 4500 грн.

Попенко зазначив, що місцеві органи самоврядування досі не отримали жодної копійки від держави на компенсацію різниці в тарифах. На його думку, у зв'язку з цим тарифи на опалення незабаром зрівняються при всій Україні, що призведе до різкого зростання боргів за комуналку.

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Тарифи на опалення: що відбувається в регіонах

Абоненти у Херсоні отримують платіжки за надане опалення за ті дні листопада, коли їхні квартири обігрівали. Поки, як стверджують херсонці, суми невеликі. Але і днів з опаленням було мало, адже теплоносій подавався не з перших чисел листопада.

Тепер крім суми за теплоносій, споживачам виставляють і абонплату. Причому навіть квартирам з автономним опаленням, на що скаржаться абоненти в соцмережі, пише Кsinside.

Люди обурюються через комунальні накрутки:

  • Helgerd Shvedsson: за місяць вийшло 600 гривень, не бачу драми.
  • Сергій Збаразький: особливо не зрозуміло - у кого стоїть індивідуальне опалення вже більш 15років…
  • Тетяна Чернишова: Абонплата, яку ми будемо платити цілий рік за обслуговування. В обслуговування входить роздруківка рахунків, укладення договорів і т. д. мені цікаво: це тільки у нас в ТЕЦ Херсон? Як би дізнатися?
  • Римма Єременко: у нас — "Теплогенерація", район автовокзалу, вже давно в платіжки входить абонплата в сумі 15 грн. 80 коп. навіть коли закінчився опалювальний сезон-платили абонплату.
  • Наталія Нароха: так, отримали аж дві квитанції і на рахунки в різних банках.
  • Олена Вікторівна: а ще зверніть увагу, що у вартість опалення входить обслуговування внутрішньобудинкових систем, яке ТЕЦ не виробляє. Пояснюють це поки що помилкою в системі і що все буде виправлено ... але! Подивитися.

Жителі Покровська Донецької області почали отримувати квитанції від тепломережі, в яких вказана оплата за обігрів місць загального користування, хоча в багатьох під'їздах труби опалення під'їздів вирізані.

Абоненти, які отримали нову платіжку, відзначають, що в багатьох багатоповерхових будинках міста система опалення місць загального користування не працює вже багато років, оскільки труби демонтував балансоутримувач.

Покровчани, користувачі автономного опалення, вимагають скасувати незаконний, на їхню думку, збір коштів.

У Харкові місцеві жителі скаржаться на високі суми в платіжках за опалення. За листопад деяким жителям за опалення нарахували по 2 тисячі гривень.

На сайті Харківської міської ради вже зареєстрована петиція зі скаргою на роботу комунального підприємства та високі тарифи. Жителі просять міськраду "розібратися з цим кричущим фактом".

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

Читайте ще:

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