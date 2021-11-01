Українців змушують платити за опалення з холодними батареями: в чому причина

/ УНІАН

В Україні нерідко житлові будинки підключають до опалення із запізненням, при цьому з мешканців вимагають оплату за тепло в повному обсязі.

Про те, чому так відбувається і як боротися з свавіллям розповів у коментарі виданню Оbozrevatel глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, за законом можна зафіксувати низьку температуру в квартирі, викликати комісію за участю обслуговуючої компанії і написати заяву з вимогою провести перерахунок.

"Але на практиці отримати перерахунок практично неможливо...У тебе сьогодні в квартирі холодно. Поки ти будеш збирати всіх представників, може пройти тиждень і в квартирі вже може бути тепло", – говорить експерт.

Він звернув увагу на те, що можливі і більш прозаїчні причини – повітря в батареях. В такому випадку керуюча компанія (ЖЕК) повинен вирішити проблему. В першу чергу, якщо батареї холодні, потрібно звернутися до тих, кому ви платите за утримання будинку та прибудинкової території.

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Попенко додав, що іноді в квартирі холодно навіть після того, як вмикають батареї. Це може відбуватися через великі тепловтрати. В такому випадку доведеться займатися утепленням вікон, дверей, стін.

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Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.