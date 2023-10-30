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"Я давно живу з цим страхом": Зеленський розпововів, чим загрожує перемир'я з РФ

Аліна Дембіцька
30 жовтня 2023, 19:19
Наразі українські захисники постійно змінюють тактику, аби якнайшвидше вигнати окупантів з української землі, сказав президент.
Зеленский, ВСУ
Зеленський розпововів, чим загрожує тимчасове перемир'я з РФ / Колаж: Главред, фото: фото: t.me/V_Zelenskiy_official, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Президент України Володимир Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я з країною-агресоркою Росією. Про це глава держави сказав в інтерв'ю виданню TIME.

"Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей всередині нашої країни, і зовні, принаймні тих, хто хоче завершити справу за будь-яку ціну. Але для мене це проблема, тому що ми залишаємося з цією вибуховою силою. Ми лише затримуємо його детонацію", - сказав Зеленський щодо тимчасового перемир'я.

Президент твердо переконаний, що Україна обов'язково переможе. Наразі українські захисники постійно змінюють тактику, аби якнайшвидше вигнати окупантів з української землі.

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"Усвідомлюючи, що постачання західної зброї можуть з часом скінчитися, українці збільшили виробництво дронів і ракет, які використовують для атак на російські логістичні маршрути, командні центри та склади боєприпасів глибоко в тилу ворога. У відповідь росіяни посилили бомбардування цивільного населення і збільшили кількість ракетних ударів по інфраструктурі, необхідної Україні для обігріву будинків і підтримки електропостачання протягом зими", -пишуть журналісти.

Також Зеленський висловив стурбованість, що якщо російське вторгнення в Україну не буде припинено, війна може перейти за її кордони.

"Я давно живу з цим страхом. Третя світова війна може початися в Україні, продовжитися в Ізраїлі, а звідти просунутися в Азію, а потім вибухнути десь в іншому місці", - пояснив український гарант.

Війна Росії проти України

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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