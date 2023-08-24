'Завалиться влада': військовий розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане

Якщо не стане Путіна, пройде певний час, допоки в Росії устаткуються всі їхні взаємовідносини, заявив Жеребило.

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Військовий розповів, чи зміниться ситуація на фронті після смерті Путіна / Колаж: Главред, фото: 17-та ОТБр, Facebook

Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило, який зараз перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту - поблизу нещодавно звільненого селища Урожайне, в інтерв’ю Главреду розповів, чи закінчиться ця війна, коли Путіна не буде.

Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа - з Путіним чи ні.

Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", додав експерт.

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"Та якщо не буде Путіна, завалиться й уся вертикаль російської влади. Якщо не стане головного ляльковода - Путіна, пройде певний час, допоки в Росії устаткуються всі їхні взаємовідносини. Для нас це буде шанс видавити російські війська до меж кордонів. Нам усе одно, що буде в Росії, ми ж не претендуємо на жодні території РФ. Чужого нам не треба, але й свого ми не віддамо. Це все питання часу", - підкреслив Жеребило.

Ситуація на фронті: що відомо

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