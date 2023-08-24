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"Завалиться влада": військовий розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане

Юлія Куришко
24 серпня 2023, 17:24 оновлено 24 серпня, 18:09
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Якщо не стане Путіна, пройде певний час, допоки в Росії устаткуються всі їхні взаємовідносини, заявив Жеребило.
'Завалиться влада': військовий розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане
Військовий розповів, чи зміниться ситуація на фронті після смерті Путіна / Колаж: Главред, фото: 17-та ОТБр, Facebook

Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило, який зараз перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту - поблизу нещодавно звільненого селища Урожайне, в інтерв’ю Главреду розповів, чи закінчиться ця війна, коли Путіна не буде.

Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа - з Путіним чи ні.

Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", додав експерт.

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"Та якщо не буде Путіна, завалиться й уся вертикаль російської влади. Якщо не стане головного ляльковода - Путіна, пройде певний час, допоки в Росії устаткуються всі їхні взаємовідносини. Для нас це буде шанс видавити російські війська до меж кордонів. Нам усе одно, що буде в Росії, ми ж не претендуємо на жодні території РФ. Чужого нам не треба, але й свого ми не віддамо. Це все питання часу", - підкреслив Жеребило.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ в Криму знищили російський С-400, а на Херсонщині – три установки С-300. Сезон "бавовни" триває – у російських окупантів ще багато зброї, яку потрібно розтрощувати, сказала представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

Просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ. Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабкішою за першу, вважають в Інституті вивчення війни.

ГУР висадив десант в Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Ворожі сили країни -агресора Росії зазнали втрат під час зіткнення з бійцями військової розвідки України, розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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війна в Україні Сергій Жеребило
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