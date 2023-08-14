Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим - Ходжес

Звільнення Кримського півострова-ключ до перемоги України у війні, оскільки за такого сценарію російські війська впадуть і на Донбасі, вважає Бен Ходжес.

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Україні потрібно розрубати логістику військ РФ, після чого вони змушені будуть вийти з Криму - Ходжес / Колаж: Главред, фото: УНІАН, GoogleMaps

Для перемоги у війні над агресором Росією армії України потрібно ізолювати Крим, щоб зробити півострів недоступним для окупаційних військ. Коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

У своєму Twitter-акаунті він прокоментував пост шведсько-американського економіста і дипломата Андерса Ослунда, який сказав, що Україна правильно діє, коли атакує Кримський міст, оскільки ці дії спрямовані на розрив сухопутного постачання окупантів, внаслідок чого вони змушені будуть вийти з Криму.

За словами американського генерала, ЗСУ повинні виконати свої завдання, серед яких - ізоляція Криму, що призведе до вимушеного виходу звідти російських окупаційних військ. У такому випадку росіяни повинні будуть залишити і Донбас.

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"Ізолювати Крим і зробити його неприступним для російських військ - от як вони переможуть. Крим - це ключ. Кремлю буде наплювати на Донбас, коли з Кримом буде покінчено", - підкреслив Бен Ходжес.

Ситуація в Криму

12 серпня на Кримському мосту в Криму прогриміли вибухи. На естакаді в тимчасово окупованому агресором Росією Кримському півострові було зафіксовано декілька вибухів. Фейкова "влада Криму" заявила, що російські війська нібито збили українські ракети.

Україна взяла Крим під вогневий контроль і дістає там до будь-якої точки, сказав представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. За його словами, у ЗСУ є серйозна зброя, щоб завдавати ударів по російських окупантах на захопленому півострові.

Війська РФ у Криму злякалися армії України і посилюють "оборону" на окупованому півострові. За даними Міноборони, вони вчать свій Чорноморський флот протистояти диверсія і морським дронам.

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