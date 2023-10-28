"Захід виростив монстра": Лавров зробив очманілу заяву про Зеленського

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров відзначився очманілою заявою на адресу президента України Володимира Зеленського.
Так, в інтерв'ю агентству БелТА глава МЗС РФ назвав українського гаранта "монстром", якого, мовляв, побоюється Захід.
"Захід навіть зараз починає трохи побоюватися того, якого "монстра" він виростив. Враховуючи, що Зеленський і його поплічники вже мало слухаються і все більше виступають з претензіями до Заходу: грошей мало, зброї мало, що ви там думаєте... Це саме по собі викликає роздратування", - видав очільник російського МЗС.
Нагадаємо, раніше Лавров злякався передачі Україні далекобійних ракет ATACMS та видав маячню про США. Російський міністр твердо переконаний, що США ведуть війну проти країни-агресорки РФ.
"Хай що вони казали, що керують цією війною, вони доставляють зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані зі супутників. Вони ведуть проти нас війну", - видав міністр закордонних справ РФ.
Також Главред розповідав, що Лавров підтвердив "натяком" таємні переговори щодо скасування частини санкцій. У своєму коментарі Лавров не став вказувати, хто висунув цю пропозицію. Однак реакція російського міністра свідчила, що Кремль ці пропозиції зустрів "прохолодно".
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