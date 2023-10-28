"Захід виростив монстра": Лавров зробив очманілу заяву про Зеленського

Лавров нафантазував, що Захід нібито навіть зараз починає трохи побоюватися того, якого "монстра" він виростив.

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Лавров зробив очманілу заяву про Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот із відео

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров відзначився очманілою заявою на адресу президента України Володимира Зеленського.

Так, в інтерв'ю агентству БелТА глава МЗС РФ назвав українського гаранта "монстром", якого, мовляв, побоюється Захід.

"Захід навіть зараз починає трохи побоюватися того, якого "монстра" він виростив. Враховуючи, що Зеленський і його поплічники вже мало слухаються і все більше виступають з претензіями до Заходу: грошей мало, зброї мало, що ви там думаєте... Це саме по собі викликає роздратування", - видав очільник російського МЗС.

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Нагадаємо, раніше Лавров злякався передачі Україні далекобійних ракет ATACMS та видав маячню про США. Російський міністр твердо переконаний, що США ведуть війну проти країни-агресорки РФ.

"Хай що вони казали, що керують цією війною, вони доставляють зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані зі супутників. Вони ведуть проти нас війну", - видав міністр закордонних справ РФ.

Також Главред розповідав, що Лавров підтвердив "натяком" таємні переговори щодо скасування частини санкцій. У своєму коментарі Лавров не став вказувати, хто висунув цю пропозицію. Однак реакція російського міністра свідчила, що Кремль ці пропозиції зустрів "прохолодно".

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