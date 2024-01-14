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НАТО за декілька років загрожує війна з РФ: у The Telegraph назвали небезпечний прогноз

Андрій Ганчук
14 січня 2024, 16:15
Якщо західний світ не озброїть Україну, за декілька років відбудеться військове зіткнення НАТО і РФ, вважає британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон.
Путін, війська РФ
У Росії пішли чутки про "рішучий наступ" окупантів Путіна в Україні - британський військовий / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

В країні-агресорці Росії вже циркулюють чутки, згідно з якими окупанти можуть піти в наступ в Україні, щоб спробувати переламати хід війни. Якщо Захід не озброїть Україну, за декілька років може вибухнути війна Москви і НАТО. Про це заявив колишній керівник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії, полковник у запасі Геміш де Бреттон-Гордон.

У статті для The Telegraph він написав про те, що західний світ повинен надати військову допомогу Україні, інакше за декілька років і сам зіткнеться з агресією Москви. Єдиною зброєю для перелому на користь РФ було б застосування тактичної ядерної зброї або якась хімічна або біологічна атака.

"Росія може незабаром почати наступ"

Поки увага Заходу прикута до майбутніх виборів у Британії та Штатах, війна в Україні сходить з перших новинних шпальт. І зараз у Росії лунають чутки про те, що незабаром може початися "рішучий наступ" окупантів з метою переламу ходу бойових дій на їх користь.

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Росія шукає по всьому світу безпілотники і боєприпаси, намагаючись отримати їх від країн-ізгоїв. Україна насилу знаходить артилерійські снаряди і ракети до ППО у союзників, які зайняті іншими справами.

"Росія зосереджена, а ми – ні"

За словами британського полковника в запасі, Росія переходить до тотальної війни, а Заходу потрібно більше концентруватися на ситуації.

"У той час як канцлер Німеччини Шольц закликає Європейський Союз зробити більше – хоча він, зокрема, не в змозі доставити Україні сотні танків Leopard 2, яких вона так відчайдушно потребує – Росія переходить до тотальної війни, а її державні витрати і економіка все більше диктуються потребам військової машини. Контраст між Сходом і Заходом не може бути більш чітким; Росія зосереджена, а ми – ні", - вважає де Бреттон-Гордон

Путін - не залізний

Також він акцентував увагу на тому, що незабаром у Росії будуть сфальсифіковані вибори президента. Тим самим, Путін продемонструє "успіхи на місцях". Реальної опозиції немає, оскільки Олексій Навальний у в'язниці.

"Це не означає, що автократ повністю залізний. Пам'ять про спробу державного перевороту минулого літа, безсумнівно, буде свіжа в його думках, а загибель цивільного населення, викликана українськими атаками на кордоні, знову приверне увагу до стану війни", - зазначено в публікації.

Війна Росії проти України

У Кремлі вибухнула "війна кланів", вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхньою оцінкою, угруповання Патрушева і Шойгу "наїхало" на Сечіна, який фактично є "заступником Путіна". Путін також піддав критиці Шойгу і Патрушева.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив новий план для армії України. За його словами, спільно з командувачами і військовослужбовцями на передовій були узгоджені кроки для більш ефективного застосування військ.

Росіяни зібрали 40 тисяч солдатів в районі Авдіївки, зазначив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Ворог намагається якомога менше використовувати військову техніку і атакує безпілотниками.

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НАТО новини Великобританії Володимир Путін війна Росії та України
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