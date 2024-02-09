Путін в інтерв'ю "американському Соловйову" назвав свою мету у війні з Україною

Кремлівський диктатор заявив, що країна-агресор РФ не досягла цілей так званої "СВО".

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Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот відео tuckercarlson.com

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ "не досягла цілей" у війні проти України. Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

"Росія поки що не досягла цілей "спецоперації", тому що одна з них - це денацифікація, що означає заборону всіляких неонацистських рухів", - заявив Путін.

Він додав, що Росія нібито говорила про це під час переговорів у Стамбулі 2022 року. Мовляв, тоді з Україною "вдалося домовитися, що неонацизм у країні буде заборонений на законодавчому рівні".

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Також диктатор укотре повторив свою улюблену мантру, що виправдовує російську агресію: "Україна почала війну, а мета Росії - припинити її".

Традиційно за версією Путіна все почалося з Майдану.

"Чому переворот? Чому жертви? Чому загроза Криму? Чому почали операцію на Донбасі? Цього я не розумію", - повторював Путін, додаючи, що до цих подій причетне ЦРУ.

Після чого він знову повернувся до питання про НАТО.

"Ми ніколи не погоджувалися на розширення НАТО, на те, що Україна буде в НАТО. Ми не погоджувалися на наявність військових без НАТО там без обговорення з нами. Десятиліттями ми говорили: не робіть це, не робіть те", - журився Путін.

А далі, на його думку, тригером стала відмова України виконувати Мінські угоди.

Карлсон уважно слухав аргументи Путіна про "денацифікацію", але жодного разу не запитав російського президента про бомбардування лікарні та театру Маріуполя, про удар по торговельному центру в Кременчуці, про тіла мирних жителів на вулицях Бучі, про вивезення дітей з окупованих територій та про арешти цивільних.

Щодо питання окупації Росією Криму Карлсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поверне Крим Україні для досягнення миру.

"Крим перебував у руках Росії ще на початку цієї війни. Тому, якщо ви дійсно вважаєте, що в якості умови для досягнення миру Путін повинен буде віддати Крим, то ви божевільні", - сказав журналіст.

В інтерв'ю Путін заявив, що Росія в 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".

Як повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін погрожує новим наступом Україні. Він заявив, що збирається "демілітаризувати" її на таку відстань, щоб до РФ не діставала далекобійна зброя. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що задумав диктатор, чи здатна російська армія реалізувати його ідеї "великого наступу".

Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що "демілітаризовану зону" організують на території Росії, а не України, як хоче Володимир Путін. Вона простягатиметься до Москви і Санкт-Петербурга.

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