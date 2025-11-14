Взяв рушницю та почав збивати дрони: неймовірна історія з Дніпропетровщини

Олексій Зіненко власною рушницею збив вже два БпЛА "Молнія".

Російські окупанти постійно атакують українські регіони різними видами дронів. Боротися з ними намагаються не лише наші захисники, а й звичайні мирні українці. Нещодавно житель прифронтової Межової на Дніпропетровщині збив два російських дрони з власної мисливської рушниці. Про це розповідає Суспільне.

Олексій Зіненко зміг збити БпЛА "Молнія", які летіли доволі низько.

Що відомо про Олексія Зіненка

Олексій Зіненко - майстер лісу Межівського лісництва вже 35 років. Він володіє зброєю з 1987 року. Дружина та донька Олексія виїхали з населеного пункту, бо там нині небезпечно. Олексій їхати поки відмовляється. Він наглядає за собаками, з якими важко знайти орендоване житло.

"Він не виїхав з нами, по-перше, тому що він дуже любить природу. Він працює лісником, відповідно, в місті він себе не бачить, бо місто — це багато будинків, мало зелені. Тому він поки що, скільки може, буде перебувати в Межовій. Він дуже переймається долею собак. Дві собаки: одна — такса, це наша собака, його звати Джулік. А другу собаку ми взяли на перетримку — вона біженка з Новопідгородного. Її господар дуже просив на перший час до нас", — каже Анастасія, дочка Олексія.

Сам же чоловік зараз зізнається, що вірить у ЗСУ та не має бажання евакуюватися.

"І не міський я мешканець — мені в селі краще. Ще собаки, коти, хата. Двоє собак, троє котів своїх, купа сусідських ходить — я їх годую. Та не хочу я, якось жити можна тут, і на роботу заглядаю, що там порядок", — розповідає чоловік.

Як Олексій Зіненко збив дрони

Олексій часто бачив, як над його населеним пунктом пролітають FPV-дрони. Він навіть хотів спробувати по них стріляти, але військові заборонили, бо це небезпечно.

У середині жовтня, коли він працював на городі, побачив, що птахи раптово почали дивно літати, ніби чогось бояться. Тоді він почув звук безпілотника і побачив у небі "Молнію". Тоді він швидко взяв у руки рушницю та вистрілив - влучив.

"І я по ньому бахнув, як по гусаку. Він тільки задзижчав, вверх почав підійматись — і все, крилами замотиляв і пішов вниз. Я так прикинув, де він має впасти. Доки добіг, щоб подивитись, — він пролетів над садочком. І тоді чекаю, що він десь гупне — нічого. Час пройшов, я поїхав по хліб. І народ говорить, що упала "Молнія", — розповів чоловік.

Вже за кілька днів він так само вистрілив у дрон та збив його.

"Мотор крутився, а то тільки раз — і затих, його начало крутить, як пропелер. Я чекав. А воно не зривається і не зривається. Тоді як гухнуло! Тоді знову ж по хліб ходив увечері. Іду, дивлюсь — на перехресті щось біліє, в горіхові стирчить. Підійшов — коли крило з "Молнії", і середина в горіха вибита, гілки поперевибивані такі, як рука завтовшки", — додав він.

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, за даними Повітряних сил, у ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є влучання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Уранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування і пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.

Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі і вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці тільки п'ять днів тому. Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

