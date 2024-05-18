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Загроза захоплення Сум і Харкова: названо головну мету наступу окупантів

Олексій Тесля
18 травня 2024, 17:17
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РФ стягнула десятки тисяч окупантів на кордон Сумської та Харківської областей.
ЗСУ, російські окупанти
/ Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Наступ російських окупантів на Сумську область може початися в будь-який момент, заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

"Загроза для Сумщини є, вона абсолютно реальна. Там початися операція також може в будь-який момент, до цього потрібно готуватися. Сили оборони там у повній бойовій готовності", - заявив він в ефірі Radio NV.

За його словами, у росіян є ресурс, який вони можуть використати для наступу на Сумщину, але, з огляду на ситуацію на Харківщині, "питання в тому, як вони вирішать його використати".

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Що відомо про підготовку наступу РФ

Зі свого боку військовий експерт, полковник запасу Петро Чернік у коментарі Obozrevatel пояснив, що російська армія може почати наступ на територію Сумської області так само, як це зробила на Харківщині.

Водночас він каже, що ресурс ворога обмежений, тому про захоплення обласних центрів - Сум і Харкова - не йдеться.

Експерт нагадав, що ворожа армія на цьому напрямку налічує всього 40 тисяч військовослужбовців. "Противник на дві області - а це понад 750 кілометрів кордону - має до 40 тисяч. Цього достатньо, щоб влаштувати те, що зараз відбувається на Харківщині, але недостатньо, щоб повноцінно прориватися до Харкова чи Сум", - каже він.

Водночас метою ворожих дій співрозмовник назвав бажання РФ розосередити сили українських захисників.

"Вони не можуть просунутися на східному плацдармі, в районі Часова Яру. Путін обіцяв, що до дня перемоги вийде на кордони Донецької та Луганської областей, але не вийшов. Їм потрібні хоч якісь результати. Утворили крихітний плацдарм у Харківській області, а подають його у своїй пропаганді так, що ледь не Берлін взяли. Пропаганда повинна постійно жити, вона повинна нескінченно годувати бидломасу якимись успіхами", - додав Черник.

Загроза наступу РФ на Сумщині - останні новини за темою

Раніше Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

Пізніше Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Він пояснив, що росіяни від самого початку планували операцію не тільки в Харківській, а й у Сумській області, однак ситуація поки що їм не дала змоги розпочати активні дії.

Нагадаємо, у ЗСУ попередили про підготовку атаки РФ. Тільки за добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Сумы війна Росії та України Петро Черник
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