ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

Збройні сили України контролюють близько 60% Вовчанська. Проте штурми у місті тривають безперервно. Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.
"У нас тривають безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому флангу міста Вовчанськ", - повідомив він.
Семенуха додав, що сьогодні зафіксовано кілька авіаударів КАБами по Липцях. За його словами, російські окупанти безперервно обстрілюють фактичного усе прикордоння, зокрема Богодухівський, Харківський і Чугуївський райони.
"Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються", - зазначив він.
Також Семенуха повідомив, що сьогодні на окремих ділянках українські захисники проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій.
Хто такий Роман Семенуха?
Роман Сергійович Семенуха (нар. 30 липня 1977, м. Харків) — український політик, народний депутат України VIII скликання. Наразі є заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Наступ РФ на Харківщині - останні новини
Нагадаємо, Росія продовжує наступ у Харківській області, прагнучи відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова в радіус дії артилерії, зазначили у звіті ІSW.
Також Збройні сили України зміцнили свої позиції в Харківській області за минулий тиждень, заявив президент Володимир Зеленський. Російським окупантам не вдалося розтягнути і послабити українські сили на всій лінії фронту.
Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували групу російських окупантів, які захопили лікарню у Вовчанську. OSINT-спільнота DeepState опублікувала відео ударів, де видно, як ЗСУ знищили захоплену будівлю.
Читайте також:
- Окупанти просунулися в районах 10 населених пунктів - DeepState
- Був таємний план: ЗСУ заздалегідь перекинули на Харківщину, щоб відбити наступ РФ - ЗМІ
- "Від села нічого не залишилось": Плетенчук сказав, чи втратили ЗСУ позиції у Роботиному
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред