ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

На окремих ділянках українські захисники проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій, розповів Роман Семенуха.

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Українські захисники втратили частику Вовчанська / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Збройні сили України контролюють близько 60% Вовчанська. Проте штурми у місті тривають безперервно. Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

"У нас тривають безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому флангу міста Вовчанськ", - повідомив він.

Семенуха додав, що сьогодні зафіксовано кілька авіаударів КАБами по Липцях. За його словами, російські окупанти безперервно обстрілюють фактичного усе прикордоння, зокрема Богодухівський, Харківський і Чугуївський райони.

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"Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються", - зазначив він.

Також Семенуха повідомив, що сьогодні на окремих ділянках українські захисники проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій.

Хто такий Роман Семенуха? Роман Сергійович Семенуха (нар. 30 липня 1977, м. Харків) — український політик, народний депутат України VIII скликання. Наразі є заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, Росія продовжує наступ у Харківській області, прагнучи відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова в радіус дії артилерії, зазначили у звіті ІSW.

Також Збройні сили України зміцнили свої позиції в Харківській області за минулий тиждень, заявив президент Володимир Зеленський. Російським окупантам не вдалося розтягнути і послабити українські сили на всій лінії фронту.

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували групу російських окупантів, які захопили лікарню у Вовчанську. OSINT-спільнота DeepState опублікувала відео ударів, де видно, як ЗСУ знищили захоплену будівлю.

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