Росіяни почали наступ з 2 плацдармів: майор ЗСУ оцінив загрозу для Харкова

Військовий експерт відзначає, що ціль російських військ на Харківщині полягає в отму, щоб наблизитись до Харкова на відстань пострілу звичаної гармати.

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Майор ЗСУ оцінив загрозу прориву окупантів до Харкова / Колаж Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 38 окрема бригада морської піхоти

Ті сили і засоби, які були сконцентровані на Харківському напрямку, не дозволяють росіянам атакувати безпосередньо Харків. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, противник створив два плацдарми: перший - Лук'янці, Глибоке, Стрілече, Красне, Мороховець, другий - поблизу Вовчанська, трохи на захід і схід від цього населеного пункту.

"Росіяни, створюючи ці плацдарми, намагалися просуватися не стільки вглиб території України, скільки вшир, щоб згодом туди можна було підтягнути інше угруповання. Досі бойові дії на цьому напрямку вело не більше 10% від накопиченого угруповання російських військ, яке знаходиться на Харківщині. Тому можна припустити, що це була підготовка до подальших наступальних дій", - вказує він. відео дня

Аналізуючи можливість російської атаки на Харків, Гетьман наголошує, що противник просунутись до міста, але не намагатиметься його штурмувати.

"Хіба що можуть намагатися заходити ДРГ, або будуть певні локальні просування, точніше рейди, тобто захід і вихід. Росіяни прекрасно розуміють, що в них немає такої кількості військовослужбовців, щоб атакувати і захопити Харків, наявними силами це зробити неможливо", - додає експерт.

Майор запасу також зазначає, що очевидно, противник має завдання наблизитися до Харкова на відстань пострілу звичайної гармати.

"Щоб можна було обстрілювати місто не тільки ракетами, як Росія це робить постійно, а й з артилерії. Найімовірніше, мета така", - резюмував він.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська розпочали наступ на Харківщині 10 травня 2024 року. Володимир Зеленський зазначив, що це була лише перша хвиля ворожого наступу.

За даними The Washington Post, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Проте окупанти можуть вдатись до дій більшого масштабу.

Днями з'явилися повідомлення про те, що ворог нібито просунувся до бетонної лінії оборони в Харківській області, однак ця інформація не відповідає дійсності, сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами. Він наголосив, що російські окупанти дійшли лише до першої лінії оборони.

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