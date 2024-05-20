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Важкі бої за кожну вулицю: ЗСУ стабілізували фронт на Харківщині - Синєгубов

Юрій Берендій
20 травня 2024, 18:28
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В Харківській ОВА зазначили, що українські військові крок за кроком вибивають російських окупантів з території міста Вовчанськ.
Важкі бої за кожну вулицю: ЗСУ стабілізували фронт на Харківщині - Синєгубов
Наші воїни відбивають будинок за будинком у Вовчанську / Колаж Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот із відео

Українські війська успішно зупинили наступ російських окупантів та змогли стабілізувати фронт на півночі Харківщини. Незважаючи на спроби ворога продовжити наступ на Липецькому та Слобожанському напрямках, їхні атаки були відбиті. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Лінія фронту на півночі стабілізована. Не допущено просування ворога по Липецькому напрямку, так само і по Слобожанському напрямку", - розповів Синєгубов.

Він додав, що Сили оборони України ведуть активні бойові дії проти російських окупантів у Вовчанську, де лінія фронту проходить фактично по річці Вовча.

відео дня

"Окупанти намагаються там просуватись, однак успіх не мають, а навпаки. Наші воїни відбивають будинок за будинком, вулицю за вулицею у цьому населеному пункті", - додав глава ОВА.

Він підкреслив, що спроба росіян швидко захопити північну частину області не вдалася через ефективні дії Збройних Сил України.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Наступ РФ на Харківщині - бої за Вовчанськ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові завдають контрудари в районі Вовчанська Харківської області та змогли частково стабілізувати ситуацію. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" полковник Назар Волошин зауважив, що окупанти намагаються прорвати оборону українських підрозділів біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого, і вони поєднують наземні штурми з авіаційними ударами.

За словами заступника голови Харківської ОВА Романа Семенухи, Збройні сили України контролюють близько 60% Вовчанська, але штурми у місті тривають безперервно.

Екс-командир "Азову" та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що окупаційна армія Росії не зможе взяти Харків, оскільки дії ворога спрямовані на розтягування ресурсів Збройних Сил України.

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