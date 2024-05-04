Вибухи у двох областях: РФ вдарила ракетами та дронами, є поранені та прильоти

Ворог застосував ракети і дрони-камікадзе для удару по Україні.

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У Харкові спалахнули пожежі після прильотів / Коллаж: Главред, Фото: ГСЧС

Російські окупанти вдарили по Україні ракетами С-300 і дронами-камікадзе "Шахед" у ніч на 4 травня.

Унаслідок вогневої роботи українські захисники знищили всі ударні дрони ворога, повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

За його даними, ворог запустив дрони та ракети з території Бєлгородської області.

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"У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювалися з Бєлгородської обл РФ", - написав він.

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Український генерал підкреслив, що всі 13 дронів захисники збили в Харківській і Дніпропетровській областях.

"У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних дронів у Харківській та Дніпропетровській областях", - додав Олещук.

/ @ComAFUA

Вибухи в Харкові 4 травня - останні новини за темою

У ніч на 4 травня Харківську область атакували ворожі безпілотники, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Два прильоти "Шахедів" по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району", - пізніше написав він.

За його даними, на місці одного з влучень спалахнула масштабна пожежа. На жаль, унаслідок удару троє поранених, серед них - одна дитина.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов сказав, що в Харкові пошкоджено і спалахнула цивільна інфраструктура.

Унаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" загорілася цивільна двоповерхова офісна будівля в Основ'янському районі. Рятувальники ліквідували загоряння цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.

За його даними, кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Вибухи на Дніпропетровщині

Вибухи в Павлограді Дніпропетровської області прогриміли також в ніч на 4 травня.

Моніторингові Telegram-канали повідомили, що в Павлограді після вибухів частково зникла елетроенергія.

Уночі над Павлоградським районом Дніпропетровської області Сили оборони знищили 5 БПЛА, постраждали двоє людей, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Цієї ночі в Павлоградському районі захисники збили 5 шахедів. Але без руйнувань не обійшлося. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. А ще - три приватні будинки. Один із них загорівся. Пожежу загасили. Постраждали чоловік і жінка. Обох госпіталізовано в стані середньої тяжкості", - написав він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти 3 квітня вдарили авіабомбами по Харкову. Було зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Під ворожим обстрілом опинилися приватні будинки, є загиблі та поранені. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти атакували Харків коригованими авіабомбами. Було зафіксовано приліт у зону житлової забудови. Частково пошкоджено багатоповерхівку.

Як повідомлялося раніше, РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові. Прильоти були по Шевченківському району міста. Ворог атакував ракетами С-300.

/ Инфографика: Главред

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