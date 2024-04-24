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РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові: багато постраждалих

Альона Вороніна
24 квітня 2024, 09:29
Пошкоджені три багатоповерхівки, понад три десятки автомобілів, кафе, магазини, офісні приміщення. Постраждали шестеро місцевих мешканців.
Обстрел Харькова 24 апреля
РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові/ колаж: Главред, фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти у ніч на середу, 24 квітня, вдарили ракетами по Харкову. Внаслідок цього постраждали шість мирних жителів.

Атака сталася 24 квітня близько 00:30. "Прильоти" були по Шевченківському району Харкова. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що дві ракети влучили на територію житлового комплексу. Пошкоджені три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення.

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"Всього постраждали шість мирних мешканців. У трьох чоловіків 33, 45 та 53 років легкі тілесні ушкодження. У трьох жінок 25, 45 та 54 років гостра реакція на стрес. За попередніми даними, ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф", – повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ракета влучила у землю біля будинків

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ракета С-300 влучила у землю поблизу будинків, внаслідок чого було пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі, шестеро людей постраждали.

  • РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня
    РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня Харківська обласна прокуратура
  • РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня
    РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня Харківська обласна прокуратура
  • РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня
    РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня Харківська обласна прокуратура
  • РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня
    РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня Харківська обласна прокуратура
  • РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня
    РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня Харківська обласна прокуратура
  • РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня
    РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня Харківська обласна прокуратура
  • РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня
    РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові 24 квітня Харківська обласна прокуратура

Також Синєгубов зазначив, що вдень 23 квітня, близько 14:10 російські окупанти також здійснили обстріл Харкова. Внаслідок удару керованою авіаційною бомбою у Салтівському районі було пошкоджено 19 приватних будинків – вибиті вікна, паркани та частково пошкоджено покрівлі, а також пошкоджені 3 гаражі та 3 автомобілі. Крім цього, в обід вони також обстріляли Шевченківський район Харкова – внаслідок обстрілу пошкоджено 2 автомобілі.

Окупанти упродовж дня 23 квітня також обстріляли низку населених пунктів Харківської області.

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Харків., Козача Лопань, Золочів", – повідомив голова ОВА.

  • Наслідки обстрілу Золочева на Харківщині 24 квітня
    Наслідки обстрілу Золочева на Харківщині 24 квітня Харківська ОВА
  • Наслідки обстрілу Золочева на Харківщині 24 квітня
    Наслідки обстрілу Золочева на Харківщині 24 квітня Харківська ОВА
  • Наслідки обстрілу Золочева на Харківщині 24 квітня
    Наслідки обстрілу Золочева на Харківщині 24 квітня Харківська ОВА
  • Наслідки обстрілу Золочева на Харківщині 24 квітня
    Наслідки обстрілу Золочева на Харківщині 24 квітня Харківська ОВА

Що таке С-300?

С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф).

Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай.

В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги.

Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300.

Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста.

Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч).

Чому ППО України не відбиває атаки С-300

Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.
Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати.

Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, 22 квітня окупанти вночі запустили 8 дронів і 3 ракети – на Одещині було влучання. Вдалося знищити п’ять "Шахедів" та один "Орлан". В Одеській області було влучання ворожих дронів-камікадзе.

У Києві та Одесі у ніч на 23 квітня прогриміли вибухи – є поранені, зокрема і двоє дітей. Київська та Одеська області були під ударом російських дронів. В Одесі постраждали семеро людей.

У ніч на 24 квітня в Одесі прогриміли вибухи, над містом – дим. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

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