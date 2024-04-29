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У Харкові серія вибухів: росіяни атакують місто КАБами, є поранені

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2024, 18:27оновлено 29 квітня, 19:01
Російські окупанти атакували КАБами Харків і Харківський район.
Пожежа, приліт
Росіяни атакували Харків КАБами / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти атакували Харків КАБами. Про пуски повідомили Повітряні сили України.

взрывы в Харькове
Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову / фото: скріншот

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті пролунали потужні вибухи. Окупанти вдарили по житлових будинках. У місті частково пошкоджена багатоповерхівка.

"На цей час є відомості про одну поранену жінку", - йдеться у повідомленні.

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взрывы в Харькове
Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову / фото: скріншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни вдарили по Київському району Харкова. Пораненій жінці надають необхідну допомогу.

Окрім Харкова окупанти скинули мінімум 5 КАБів по населених пунктах Харківського району. Поки невідомо про постраждалих.

взрывы в Харькове
Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову / фото: скріншот

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

У Харкові серія вибухів: росіяни атакують місто КАБами, є поранені
Що таке КАби? / Інфографіка: Главред

Ракетні атаки по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 22 квітня російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п'ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.

25 квітня у Сумах прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти підіймали у повітря тактичну авіацію. Окупанти завдали удару по обʼєкту інфраструктури у місті Суми керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Наступного дня Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти. У Сумах росіяни вдарили по промисловому об'єкту. На Харківщині під обстрілом опинились Дергачі. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.

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