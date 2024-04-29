У Харкові серія вибухів: росіяни атакують місто КАБами, є поранені

Російські окупанти атакували Харків КАБами. Про пуски повідомили Повітряні сили України.
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті пролунали потужні вибухи. Окупанти вдарили по житлових будинках. У місті частково пошкоджена багатоповерхівка.
"На цей час є відомості про одну поранену жінку", - йдеться у повідомленні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни вдарили по Київському району Харкова. Пораненій жінці надають необхідну допомогу.
Окрім Харкова окупанти скинули мінімум 5 КАБів по населених пунктах Харківського району. Поки невідомо про постраждалих.
Що таке КАби?
Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.
Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.
Ракетні атаки по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вночі 22 квітня російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети.
Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п'ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.
25 квітня у Сумах прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти підіймали у повітря тактичну авіацію. Окупанти завдали удару по обʼєкту інфраструктури у місті Суми керованими авіаційними бомбами (КАБ).
Наступного дня Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти. У Сумах росіяни вдарили по промисловому об'єкту. На Харківщині під обстрілом опинились Дергачі. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.
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