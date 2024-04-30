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РФ готує наступ і б'є по Харкову, щоб "пом'якшити поле бою" - Financial Times

Анна Ярославська
30 квітня 2024, 09:05
Росія може здійснити деякі тактичні прориви на лінії фронту. Однак вона залишається неефективною армією зі старою технікою та погано навченими солдатами.
Армія РФ
У лютому 2022 року в Росії була набагато краще оснащена і навчена армія / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Російська окупаційна армія атакує ключові ділянки фронту, а також завдає ударів ракетами і безпілотниками по Харкову, щоб пом'якшити поле бою перед великим наступом. Про це пише видання Financial Times із посиланням на двох високопоставлених представників української розвідки.

Співрозмовники видання очікують, що країна-агресор Росія почне новий великомасштабний наступ наприкінці травня або червні.

Представники західних оборонних відомств і аналітики вважають, що за допомогою військової допомоги США Україна зможе викрити недоліки, властиві російській армії.

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Один західний чиновник заявив, що, хоча Росія може здійснити деякі тактичні прориви на лінії фронту, вона залишається неефективною армією зі старою технікою і погано навченими солдатами. Агресорам не вдасться захопити Україну.

"У лютому 2022 року в Росії була набагато краще оснащена та навчена армія. Я просто не бачу, щоб зараз стало краще", - сказав чиновник, маючи на увазі початкове вторгнення Росії та подальший розгром на півночі України.

Після того, як початковий бліцкриг провалився, Росія спробувала знищити Україну, віддаючи перевагу кількості, а не якості на полі бою.

За словами Дари Массікот, старшого наукового співробітника Фонду Карнегі, Росія випускає п'ять снарядів на кожний у відповідь залп українських сил, а в деяких гарячих точках уздовж лінії зіткнення це співвідношення ще вище.

"Допомога не зведе нанівець переваги Росії цього року, але вона дасть змогу українським силам захищати свої позиції контрбатарейним вогнем і може бути використана для уповільнення або зупинки російського наступу", - вважає Массікот.

За її словами, щоб провести новий наступ, російському диктатору Путіну потрібно буде оголосити новий раунд мобілізації.

"Якщо у Кремля є амбіції щодо Харкова або чогось іще складнішого, наприклад, півдня України, тоді їм буде потрібно створити дуже великі сили, імовірно, понад 100 тисяч осіб для обох напрямків, плюс обладнання", - сказала Массікот.

При цьому навіть якби Росія справді закликала більше людей, самої лише чисельності було б недостатньо, щоб компенсувати брак їхньої підготовки.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Війна в Україні - останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в армії країни-агресора РФ є можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій під Авдіївкою. Як ідеться у звіті за 29 квітня, російське командування стоїть перед вибором:

  • або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ;
  • або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.

При цьому поки незрозуміло, де окупанти зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.

Також аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, можливо, намагаються використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед початком свого літнього наступу.

Тим часом російські окупанти, прорвавши оборону ЗСУ біля Очеретиного, розширюють плацдарм від Новобахмутівки та Новокалинового та рухаються в бік Новоолександрівки.

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