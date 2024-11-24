Вибухи гриміли у двох областях: РФ била ракетами й дронами, є поранені

У Корюківському районі чули два вибухи, є пошкодження та постраждалі.

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РФ вдарила по Україні ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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На Чернігівщині є постраждалі внаслідок удару РФ

Вибухи пошкодили промислові будівлі на Київщині

Вибух пролунав у Чернігові в неділю під час повітряної тривоги, руйнувань у місті немає, повідомив в. о. міського голови Олександр Ломако.

"Багато чернігівців чули звук вибуху. Руйнувань чи пошкоджень безпосередньо на території міста не зафіксовано. До завершення тривоги перебувайте в укриттях! Більше інформації чекаємо від військових", - написав Ломако в Telegram.

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Обстріл Чернігівщини

Зі свого боку голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус уточнив, що ворог завдав ракетного (попередньо) удару по Чернігівщині.

"У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджено господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну з місцевих лікарень", - розповів він.

Очільник ОВА додав, що в Чернігівському районі є пошкоджені будинки внаслідок удару РФ.

РФ атакувала Київщину дронами

У Київській області пошкоджено промислове підприємство - через російську атаку сталося падіння уламків збитих дронів, повідомив голова обладміністрації Руслан Кравченко.

/ Инфографика: Главред

За його даними, на об'єкті сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Покрівля будівлі частково пошкоджена, попередньо обійшлося без постраждалих.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Росія випустила по Україні 73 безпілотники. У ніч на 24 листопада країна-агресор Росія випустила по Україні 73 безпілотники. ППО збила 50 з них, ще чотири поки залишаються в повітрі.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у неділю, 24 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ і Київську область безпілотниками. У столиці та області місцеві жителі чули вибухи.

Як повідомлялося раніше, Росія може завдати ракетного удару по Верховній Раді України найближчими днями.

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