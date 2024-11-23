В Курську потужна 'бавовна': росіяни істерично скаржаться на ракетну атаку

У Курській області Росії працює ППО, місцеві повідомляють про "приліт".

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"Бавовна" завітала в Курську область / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ввечері суботи, 23 листопада, в Курській області Росії пролунали потужні вибухи. У регіоні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з атакою невідомих БпЛА та ракет. Про це повідомили росЗМІ та губернатор Курщини Олексій Смірнов.

Повітряну тривогу на Курщині оголосили о 21:15. Губернатор регіону заявив про ракетну небезпеку і закликав місцевих терміново сховатися. Через кілька хвилин Смірнов повідомив, що на Курщині працює російське "ПеВеО".

Водночас у російських пабліках розгорілося активне обговорення ситуації. Місцеві жалілися на потужні вибухи і повідомляли про "приліт".

відео дня

Близько 21:55 російський губернатор повідомив про загрозу атаки БпЛА у регіоні.

Росіяни істерично заявляли про нібито запуск по Курщині ракет ATACMS. За даними Z-каналів, по регіону вдарили близько п'яти далекобійних ракет.

Пропагандисти стверджують, що нібито три ракети вдалося збити. Це свідчить про мінімум два влучання.

"На Курщині гучно, пишуть ворожі воєнкори", - прокоментував неспокій в РФ керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Оновлено 0:40: За даними місцевих Telegrаm-каналів, у Курській області вже кілька годин оголошується то ракетна небезпека, то небезпека БпЛА. Очевидці говорять про майже постійну роботу ППО, звуки вибухів. На вибухи скаржаться й у місті Курчатов, де розташована Курська АЕС.

Пропагандисти традиційно заявляють про успішне відпрацювання російської ППО. Влада РФ стверджує, що над Курською областю нібито збили дві ракети та 27 БпЛА.

Дивіться відео, де видно потужні вибухи в Курській області РФ:

Вибух в Курській області / Фото: скріншот

Удар ЗСУ по Курщині - що відомо

Нагадаємо, 20 листопада Сили оборони України вперше використали британські крилаті ракети Storm Shadow для удару по військових цілях на території Росії.

ЗСУ випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по об'єкту в Курській області Росії. Поцілили по садибі в Мар'їно Рильського району, де знаходився командний пункт, що керував 50-тисячним контингентом російських та північнокорейських військ.

У Мережі з'явилися перші кадри з повітря, на яких видно масштабні руйнування на місці удару, що підтверджує ефективність операції.

Як повідомляв Главред, внаслідок атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області могли бути вбиті генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук та 18 ворожих військових, серед яких офіцери з КНДР. Також троє північнокорейських військових були поранені.

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