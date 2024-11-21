На тлі атаки РФ балістичною ракетою: США готують новий пакет допомоги Україні

США хочуть переконатись, що українці мають все необхідне на полі бою, щоб протистояти російському ворогу.

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США анонсували новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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Адміністрація Байдена готує пакет допомоги Україні

Уряд США передасть ракети для систем ППО

Уряд США готує нові пакети допомоги для України, які буде анонсовано найближчим часом. Про це повідомляла прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Вона нагадала, що Джо Байден ще у вересні заявляв про плани нарощувати військову допомогу Україні, щоб ми ефективніше протистояли російському агресору.

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"Вчора ми зробили оголошення про наступну допомогу, яку ми надаємо, і ми збираємось продовжувати робити це, нарощувати цю допомогу", - запевнила Жан-П'єр.

Водночас кореспондент "Суспільного" передає, що речниця Білого дому уточнила, що Сполучені Штати нададуть Україні 100 додаткових ракет Patriot і AMRAAMs для посилення протиповітряної оборони.

"Багато з цих ракет протиповітряної оборони вже було поставлено, і поставки додаткових ракет ППО в Україну тривають. І тому ми продовжуватимемо це робити, аби переконатися, що вони зміцнюють свої можливості, включаючи протиповітряну оборону, і надати Україні найкращу можливу позицію на полі бою", — наголосила Карін Жан-П'єр.

За її словами, США хочуть переконатись, що українці мають все необхідне на полі бою, щоб протистояти тиску Росії.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакета військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.

Напередодні Главред повідомляв, що уряд Британії виділив на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів - понад 9,5 млн доларів. Їх витратять на закупівлю дронів.

Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук повідомляв, що Росія може активно впливати на допомогу західних країн Україні у виконанні пунктів Плану перемоги та Плану внутрішньої стійкості.

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