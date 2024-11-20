'У нас божевільний сусід': Зеленський про повідомлення щодо 'потужної атаки' РФ

Українцям слід завжди звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, оскільки Росія залишається небезпечною і непередбачуваною, наголосив президент.

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На 1001-й день війни Росія така ж божевільна, як і в перший / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Міноборони РФ

Головні тези із звернення Зеленського:

Інформаційне нагнітання та паніка грають на руку ворогові

Українці завжди мають звертати увагу на сигнали тривоги

На 1001-й день війни РФ так само божевільна, як і в перший день повномасштабного вторгнення

Інформаційне нагнітання, яке спостерігалося цього дня, та панічні повідомлення про масовану атаку РФ лише грають на руку ворогові. Українці завжди мають звертати увагу на повітряну тривогу, оскільки Росія божевільна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час… Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний", - наголосив глава держави. відео дня

Зеленський підкреслив, що на 1001-й день повномасштабної війни Росія залишається так само божевільною, "як і в 1000-й день, і 24 лютого". Він зауважив, що інформаційне нагнітання, яке було сьогодні навколо ймовірної масованої атаки РФ, та панічні повідомлення тільки сприяють ворогу.

"Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО", - наголосив президент.

Закриття посольств в Києві і загроза масованого удару - що відомо

Нагадаємо, 20 листопада посольства США та кількох інших держав у Києві тимчасово закрили свої офіси. Вони отримали "конкретну" інформацію про можливу "масовану" повітряну атаку на столицю України.

Водночас голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія завчасно готувалася до атак у зимовий період. За його словами, ворог накопичив значний запас ракет, підготував авіацію і флот, а також забезпечив використання різних типів озброєння для ударів.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін посилив атаки на Київ після дозволу Заходу на використання ракет вглиб російської території, заявив аналітик Шон Белл для Sky News. За його словами, посольства в Києві, зокрема американське, можуть стати мішенню російських атак, через що США, ймовірно, вживають заходів для захисту своїх співробітників.

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