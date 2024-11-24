Росія випустила по Україні 73 безпілотники: скільки збила ППО

ППО працювала в 7 областях України.

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Атака дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

Росія випустила по Україні 73 безпілотники

Протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників

19 безпілотників локаційно втрачено

В ніч на 24 листопада країна-агресор Росія випустила по Україні 73 безпілотники. ППО збила 50 із них, ще чотири поки що залишаються у повітрі. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Уночі 24 листопада окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської області", - йдеться у повідомленні. відео дня

Загалом Сили оборони України виявили та здійснили супровід 73 ворожих БПЛА.

До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях", - підкреслили у Повітряних силах.

Також повідомляється, що 19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.

"В повітрі - 4 ворожих БПЛА, бойова робота триває! Інформація оновлюється", - зазначили військові.

Робота ППО / фото: Повітряні сили

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у неділю, 24 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ та Київську область безпілотниками. У столиці та області місцеві мешканці чули вибухи.

У ніч на 20 листопада країна-агресор Росія випустила по Україні 122 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Крім того, повідомлялось, що Росія може завдати ракетного удару по Верховній Раді України найближчими днями. Засідання Ради, яке було заплановано на 22 листопада, скасували.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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