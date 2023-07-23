'Вибухнуло і вибухнуло': попи з УПЦ МП цинічно висловилися про удар по Одесі

Промосковські попи не змогли визнати, що ракети по історичній частині міста були випущені з російських кораблів.

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Пропутінські священики цинічно висловилися про ракетний удар по Одесі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупанти нахабно і безжально вдарили по Одесі і потрапили прямо в історичне серце міста. В результаті ракетної атаки був практично знищений Спасо-Преображенський кафедральний собор. Однак промосковські попи з УПЦ МП, які знаходяться на території Києво-Печерської Лаври, не бачать в цьому проблеми. Відео з цинічними заявами вже розлетілося в Мережі.

Один з пропутінських священників нахабно відповів "вибухнуло і вибухнуло" на питання журналіста про те, чи бачив він, що сталося в Одесі.

"Значить воля Господа Бога. Вибухнуло і вибухнуло. Всі під Богом ходимо. Я он теж ходжу сюди, помру і все", - сказав один з промосковських попів.

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Інший навіть не зміг назвати війну війною. Він бачить в Україні тільки "складну ситуацію" і закликав молитися, щоб вона швидше закінчилася. Водночас він навіть не зміг визнати, що ракети по мирній історичній частині Одеси випустила саме Росія.

"Атакував раб роду людського, а кому це впало на голову, це одному Богу відомо", - нахабно відповів піп.

Дивіться відео з цинічними заявами промосковських попів про удар по Одесі:

Пропутінські священики цинічно висловилися про ракетний удар по Одесі / фото: скріншот

Масований обстріл Одеси 23 липня

23 липня РФ вночі вдарила 5 видами ракет по Одесі. Ворог здійснив комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Відомо, що ворог застосував 19 ракет, є попадання в будинки. Силам ППО вдалося збити 9. Повідомляється, що в результаті удару загинула 1 людина. 19 людей постраждали, 14 з них госпіталізовані. Ворожі удари припали, в тому числі, і на житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив РФ за масовий удар по Одесі. Як зазначив президент, наразі всім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.

В результаті ракетного обстрілу 25 історичних будівель перетворилися на руїни. Російські окупанти направили ракети на історичний центр міста, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

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