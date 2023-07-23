'Вони відчують цю відповідь': Зеленський пригрозив РФ за масовий удар по Одесі

Як зазначив президент, наразі всім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.

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Володимир Зеленський про ракетний удар по Одесі / Колаж Главред, фото ДСНС, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар по Одесі. За словами президента, російські терористи обов'язково отримають відповідь за ракетні удари проти мирних міст.

"Ніякого виправдання російському злу бути не може. Як завжди, це зло програє. І за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", - заявив Володимир Зеленський в Telegram-каналі.

Як зазначив президент, наразі всім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.

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"Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього потрібно перемогти російське зло", - додав президент.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіян потрібно позбавити можливості бити по цивільній інфраструктурі.

"Російські терористи знову атакують Одесу. Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільних та інфраструктурі. Більше систем ППО, а також ATACMS - це допоможе Україні", - написав Єрмак.

Масований обстріл Одеси 23 липня

Росія, після виходу з "зернової угоди", декількох днів тероризує південь України нічними обстрілами.

23 липня, ворог здійснив чергову комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 і "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Окупанти випустили по Одесі 19 ракет різного типу. Силам ППО вдалося збити 9.

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