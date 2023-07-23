ЗСУ - про атаку РФ на Одесу: застосувано 19 ракет, є влучання в будинки

Окупанти агресорки РФ вночі 23 липня застосували по Одесі п'ять видів різних ракет – наземного, морського і повітряного базування, сказала Наталія Гуменюк.

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Росія ракетами зруйнувала Спасо-Преображенський собор і пошкодила житлові будинки / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Нацполіція

Окупаційні війська Росії вночі 23 липня застосували по Одесі 5 ракет різного виду – Онікс, Іскандер-К, Іскандер-М, Калібр і Х-22. Всього окупанти задіяли близько двох десятків ракет. Пошкодження зафіксовані в припортових районах і більш віддалених районах міста, де немає військових об'єктів. Постраждали 19 осіб, 14 людей госпіталізовано. Загинула 1 людина – охоронець приватного закладу. Була пожежа, яку ліквідували. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла, що окупанти вдарили по Одесі 5 різними видами ракет. Постраждали припортові райони міста, а також віддалені райони, де немає жодних військових об'єктів.

"Ми попереджали про те, що взята пауза, швидше за все, буде для накопичення нового удару, що швидше за все він знову припаде на ніч. Ворог дотримується своїх традицій - руйнівних і вбивчих. Серед ночі пролунав сигнал повітряної тривоги. Ми спостерігали активність тактичної та стратегічної авіації. Із застосуванням стратегії комплекси типу "Бастіон", які випустили "Онікс" і "Іскандери". Били по Одещині Іскандерами типу "К" і "М". Цього разу ворог застосував і балістику. Також були застосовані ракети типу "Калібр" з підводного човна, що і було пріоритетом ворога, але враховуючи неточність ракет типу Х-22, зрозуміло, що постраждали і райони міста, прилеглі до порту, а також були попадання і в більш віддалені райони, там, де приватний сектор і не спостерігається жодного військового об'єкта, постраждали і багатоквартирні будинки", - сказала Гуменюк.

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За її словами, загинула 1 людина. 19 людей постраждали, 14 з них госпіталізовані. Ворожі удари припали, в тому числі, і на житлові будинки.

"Одна людина загинула - це охоронець приватного закладу. Одну жінку вдалося рятувальникам деблокувати, завали були дуже сильними. Пожежники вогонь дуже швидко ліквідували, хоча горіло відразу в декількох місцях міста. За уточненими даними, 19 осіб отримали поранення, звернулися за медичною допомогою. 14 осіб було госпіталізовано, серед них - троє дітей. Всього постраждали четверо дітей, тому що удари припали на житлові будинки", - додала речниця ОК Південь.

Також Наталія Гуменюк підкреслила, що всього російські загарбники застосували по Одесі близько двох десятків ракет 5 видів наземного, морського і повітряного базування.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що окупанти застосували 19 ракет, 9 з яких збили ППО.

Ракетні удари Росії по Одесі

Держава-агресор Росія після свого виходу з "зернової угоди" почала інтенсивно обстрілювати Одесу та Одеську область.

Вночі 19 липня Росія вдарила по Одесі, внаслідок чого були пошкоджені зернові термінали. Ворог знищив 60 тисяч тонн зерна, призначеного для КНР.

20 липня вночі РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. У центрі міста сталася пожежа на площі 300 кв.м. Були зафіксовані руйнування.

У неділю вночі, 23 липня, Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі. За даними МВС, постраждали 22 людини. Окупанти пошкодили портову та цивільну інфраструктуру та зруйнували Спасо-Преображенський собор.

Наслідки атаки Росією Одеси 23 липня

















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