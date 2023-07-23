'Всі сплановані цілі знищені': у Росії зганьбилися зізнанням про удар по Одесі

У Міноборони РФ заявили, що ніби "всі сплановані до удару цілі знищені".

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Удар по Одесі / Колаж Главред, фото Суспільне

У ніч на 23 липня Росія завдала найбільший удар по Одесі. У Міноборони Росії цинічно відреагували на власний обстріл півдня України.

Там заявили, що вони вдарили по об'єктами, де "готувалися терористичні акти проти РФ".

"Сьогодні вночі завдали удару "високоточною зброєю великої дальності морського і повітряного базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцях їх виготовлення в районі Одеси", - цинічно заявили в Міноборони РФ, пишуть росЗМІ.

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Крім того, у Шойгу знайшли на зазначених об'єктах, нібито іноземних найманців.

Там також стверджують ніби "всі сплановані до удару цілі знищені".

Удар по Спасо-Преображенському собору

У Міноборони РФ заявити, що інформація про удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі нібито не відповідає дійсності, а всі атаковані "об'єкти", нібито "були на безпечній дистанції від храмового комплексу".

Удар по Одессе Минобороны РФ / скриншот

Масований обстріл Одеси 23 липня

23 липня Росія вночі здійснила чергову комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 і "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Окупанти випустили по Одесі 19 ракет різного типу. Силам ППО вдалося збити 9.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар по Одесі. За словами президента, російські терористи обов'язково отримають відповідь за ракетні удари проти мирних міст.

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