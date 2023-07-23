Ракетний удар по Одесі: 25 історичних будівель перетворилися на руїни

Російські окупанти в ніч на 23 липня нахабно вдарили по історичній частині Одеса. В результаті цього пошкоджено 25 пам'яток архітектури. Серед них Спасо-Преображенський кафедральний собор і Будинок вчених, в якому колись знімали фільм про мушкетерів. Весь список пошкоджених пам'яток архітектури опублікував глава Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.
"Росіяни навмисно направили свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що стомленою працею створювалося великими архітекторами, знищується зараз цинічними нелюдами", - написав Кіпер.
Російські ракети пошкодили такі пам'ятки XIX-XX століть:
- Будинок Чижевича,
- Будинок Папудової,
- Будинок Заблудовського,
- Будинок Гагаріна - Будинок Януша,
- Будинок Жданової,
- Будинок Рассель дель Турко,
- Будинок Масса,
- Особняк Манук-Бея,
- Будинок Ковалевського,
- Будинок Порро,
- Будинок Машевського та інші
Дивіться відео про те, як російські окупанти пошкодили Будинок вчених в Одесі:
Масований обстріл Одеси 23 липня
23 липня РФ вночі вдарила 5 видами ракет по Одесі. Ворог здійснив комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.
Відомо, що ворог застосував 19 ракет, є попадання в будинки. Силам ППО вдалося збити 9. Повідомляється, що в результаті удару загинула 1 людина. 19 людей постраждали, 14 з них госпіталізовані. Ворожі удари припали, в тому числі, і на житлові будинки.
Президент України Володимир Зеленський пригрозив РФ за масовий удар по Одесі. Як зазначив президент, наразі всім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.
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