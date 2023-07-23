Ракетний удар по Одесі: 25 історичних будівель перетворилися на руїни

Російські окупанти направили ракети на історичний центр міста, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

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РФ пошкодила 25 історичних будівель в Одесі / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Російські окупанти в ніч на 23 липня нахабно вдарили по історичній частині Одеса. В результаті цього пошкоджено 25 пам'яток архітектури. Серед них Спасо-Преображенський кафедральний собор і Будинок вчених, в якому колись знімали фільм про мушкетерів. Весь список пошкоджених пам'яток архітектури опублікував глава Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни навмисно направили свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що стомленою працею створювалося великими архітекторами, знищується зараз цинічними нелюдами", - написав Кіпер.

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Російські ракети пошкодили такі пам'ятки XIX-XX століть:

Будинок Чижевича,

Будинок Папудової,

Будинок Заблудовського,

Будинок Гагаріна - Будинок Януша,

Будинок Жданової,

Будинок Рассель дель Турко,

Будинок Масса,

Особняк Манук-Бея,

Будинок Ковалевського,

Будинок Порро,

Будинок Машевського та інші

Дивіться відео про те, як російські окупанти пошкодили Будинок вчених в Одесі:

Російські окупанти пошкодили Будинок вчених в Одесі / фото: скріншот

Масований обстріл Одеси 23 липня

23 липня РФ вночі вдарила 5 видами ракет по Одесі. Ворог здійснив комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Відомо, що ворог застосував 19 ракет, є попадання в будинки. Силам ППО вдалося збити 9. Повідомляється, що в результаті удару загинула 1 людина. 19 людей постраждали, 14 з них госпіталізовані. Ворожі удари припали, в тому числі, і на житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив РФ за масовий удар по Одесі. Як зазначив президент, наразі всім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.

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