РФ вночі вдарила 5 видами ракет по Одесі: зруйновано Собор, постраждали 22 людини

Окупанти Росії атакували Одесу як мінімум 5 ракетами – Калібрами, Оніксами, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М, розповіли в Оперативному командуванні Південь.

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Війська агресора Росії зруйнували Спасо-Преображенський собор, пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Нацполіція

Вночі 23 липня окупаційні війська Росії атакували ракетами Одесу. Ворог застосував ракети всіх видів базування - Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М. Постраждали 22 людини, 14 з них госпіталізовані. Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Завдано ударів по портовій та цивільній інфраструктурі, пошкоджено, щонайменше, 6 будинків.

Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі з посиланням на Оперативне командування Південь повідомив, що російські окупанти вдарили по Одесі як мінімум 5 ракетами. Значна частина з них була знищена військами ППО України.

Відомо, що окупанти зруйнували портову інфраструктуру міста. Пошкоджено, щонайменше, 6 будинків, серед яких багатоквартирні будинки та інші споруди міста.

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Удар Росії по Одесі - постраждали 22 людини, 1 людина загинула

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram повідомив про постраждалих внаслідок удару російських окупантів по Одесі.

Одна людина загинула.

"Станом на 03.00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 осіб, троє з них – діти", - зазначено в його повідомленні.

За даними на 5:00 стало відомо про 19 поранених, 14 з них госпіталізовані.

У МВС о 8:03 уточнили, що постраждали 22 людини.

Наслідки ударів Росії по Одесі вночі 23 липня

Росія атакувала Одесу ракетами - наслідки / Нацполіція

Росія атакувала Одесу ракетами - наслідки / Нацполіція

Росія атакувала Одесу ракетами - наслідки / Нацполіція

Росія атакувала Одесу ракетами - наслідки / Нацполіція

Окупанти РФ зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор

У міській раді Одеси повідомили, що російські окупаційні війська зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор. Постраждала Касперівська ікона Божої Матері, покровителька міста.

"У ніч з 22 на 23 липня в результаті чергової ракетної атаки росіян був зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор. Крім значних пошкоджень будівлі, постраждала також Касперівська ікона Божої Матері, яка є покровителькою Одеси", - йдеться в повідомленні міськради Одеси.

Кадри зруйнованого військами Росії Спасо-Преображенського собору

Окупанти РФ вночі 23 липня ракетними ударами зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор / Думська

Окупанти РФ вночі 23 липня ракетними ударами зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор / Думська

Окупанти РФ вночі 23 липня ракетними ударами зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор / Думська

Окупанти РФ вночі 23 липня ракетними ударами зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор / Думська

Окупанти РФ вночі 23 липня ракетними ударами зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор / Думська

Окупанти РФ вночі 23 липня ракетними ударами зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор / Думська

Спасо-Преображенський кафедральний собор після атаки окупантів:

Спасо-Преображенський собор в Одесі після нічної атаки окупантів / скріншот Главред

Спасо-Преображенський собор в Одесі вранці після нічної атаки окупантів / Соцмережі

Спасо-Преображенський собор в Одесі вранці після нічної атаки окупантів / Соцмережі

Спасо-Преображенський собор в Одесі вранці після нічної атаки окупантів / Соцмережі

Спасо-Преображенський собор в Одесі вранці після нічної атаки окупантів / Соцмережі

Удари агресора Росії по Одесі

Країна-окупант Росія після свого фактичного виходу з "зернової угоди" майже щоночі завдає ударів по Одесі та області.

Вночі 19 липня Росія вдарила по Одесі, в результаті чого були пошкоджені зернові термінали. Булоо знищено 60 тисяч тонн зерна, які призначалися для Китаю.

РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами вночі 20 липня. У центрі міста сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів. Зафіксовано руйнування.

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