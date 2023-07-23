Сили РФ у Криму чекає удар: Братчук розповів, якою буде відповідь ЗСУ за Одесу

Окупанти країни-агресора Росіїйської Федерації запустили три типи ракет по Одесі з території захопленого Кримського півострова, сказав Сергій Братчук.

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Росія отримає удар у відповідь за ракетну атаку на Одесу - Братчук / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Окупаційні війська Росії вночі 23 липня завдали масованого ракетного удару по Одесі. Три типи ракет з 5 видів були запущені з території захопленого Криму. Українські війська завдадуть удару у відповідь, особливо враховуючи ситуацію, що півострів став величезним хабом для російських військ. Про це заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що з 5 типів ракет, які російські війська запустили по Одесі, 3 типи випустили з території захопленого Кримського півострова.

За словами військового, удар у відповідь буде завдано по окупантам РФ у Криму. Це особливо вигідно ЗСУ, оскільки саме на півострові створено хаб для військ загарбників, які ведуть бої з Україною на запорізькому та східному фронті.

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"Обов'язково відбудеться зворотна відповідь. Тим більше, що щільність військових об'єктів на території Криму дозволяють знищувати саме їх. І вони є пріоритетом для Збройних сил України. Адже саме Крим є величезним хабом для окупаційних військ, які ведуть бої з нашими силами на запорізькому та східних напрямках", - підкреслив Сергій Братчук.

Ракетний удар Росії по Одесі 23 липня

23 липня вночі Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі. Загарбники застосовували такі ракети, як Калібр, Онікс, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М.окупанти обстріляли історичний центр міста і зруйнували Спасо-Преображенський собор. Постраждали люди.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії за масовий удар по Одесі відповіддю. За його словами, немає жодного виправдання злочинам Москви, а зло має бути покаране.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Росія атакує Одесу, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря. Чиновник вважає, що Москва сподівається на прийняття міжнародним співтовариством її "ультиматуму" і дасть їй право стати, мовляв, унікальним зерновим постачальником.

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