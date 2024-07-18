Взимку буде складніше: у NYT розкрили, чи витримає енергетика України аномальну спеку

Українці відчули дефіцит електроенергії, який особливо посилився влітку, коли температура повітря досягнула позначки в 40 градусів.

https://glavred.net/ukraine/vzimku-bude-skladnishe-u-nyt-rozkrili-chi-vitrimaye-energetika-ukrajini-anomalnu-speku-10581641.html Посилання скопійоване

Що буде із відключенням світла восени / колаж: Главред, фото: УНІАН

Влітку 2024 року українці виживають в умовах дефіциту електроенергії, які виникли внаслідок масованих ракетних ударів країни-агресорки Росії. Зараз вони пристосовуються до спеки, яка досягає +40. Однак, взимку все може бути складніше, вважають аналітики видання The New York Times.

Україна втратила потужності енергогенерації після потужних обстрілів РФ. Українці відчули дефіцит електроенергії, який особливо посилився влітку, коли температура повітря досягнула позначки в 40 градусів. Через спеку громадяни вмикають кондиціонери, а підприємства харчової промисловості - холодильне обладнання. Щоб урівноважити систему, НЕК "Укренерго" подекуди вимикає світло на 10 годин поспіль, йдеться у статті NYT.

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Якими уряд України планує подолати дефіцит електроенергії, і оцінило їхню реалістичність:

відео дня

уряд веде переговори з Європейським Союзом щодо закупівлі запчастин та імпорту електроенергії. Як з'ясувалось, для імпорту є обмеження в 1,7 ГВт - більше залучати ззовні не можна;

ДТЕК пропонує профінансувати закупівлю обладнання на суму 176 млн дол, зокрема трансформаторів. Однак нове обладнання знову може бути знищено під час нових російських повітряних ударів;

можна встановити сотні невеликих газових турбін. Цю ідею називають "гарною на папері", але визнають, що це допоможе вберегтись від нищівних атак ЗС РФ;

ремонт блоків АЕС, який відбувається влітку. Коли вони стануть до роботи, то відключень буде менше.

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води. У Ірпені критично впав тиск у мережі водопостачання через довготривалі відключення електроенергії. Тому місто ввело стабілізаційні графіки - деталі у матеріалі Главреду.

Українців попередили про жорсткі графіки та максимальні терміни відключень світла. Споживання електроенергії в Україні в понеділок через спеку, за прогнозом, досягло максимуму. Обленерго, як і анонсувалося в неділю, для компенсації дефіциту енергії в системі застосовуватимуть графіки.

Денис Шмигаль повідомив, коли в Україні стане менше відключень світла. На тлі аномальної спеки в Україні діють жорсткі відключення світла - українцям доводиться жити без світла по сім і більше годин поспіль. Деякі експерти кажуть, що ситуація може покращитися вже цього тижня.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред