Влітку 2024 року українці виживають в умовах дефіциту електроенергії, які виникли внаслідок масованих ракетних ударів країни-агресорки Росії. Зараз вони пристосовуються до спеки, яка досягає +40. Однак, взимку все може бути складніше, вважають аналітики видання The New York Times.

Україна втратила потужності енергогенерації після потужних обстрілів РФ. Українці відчули дефіцит електроенергії, який особливо посилився влітку, коли температура повітря досягнула позначки в 40 градусів. Через спеку громадяни вмикають кондиціонери, а підприємства харчової промисловості - холодильне обладнання. Щоб урівноважити систему, НЕК "Укренерго" подекуди вимикає світло на 10 годин поспіль, йдеться у статті NYT.

Якими уряд України планує подолати дефіцит електроенергії, і оцінило їхню реалістичність:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.