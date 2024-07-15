РФ може повторити масований удар по Україні: експерти попередили про нову небезпеку

У країні-агресорці Росії на сьогодні може бути накопичено до тисячі ракет різних типів.

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РФ готує масований удар по Україні / колаж: Главред, фото: unsplash

Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан заявив, що російська армія може повторити масований ракетний удар по Україні. Якщо ворога щось і стримує, то це лише відсутність розвідувальних даних про цілі на нашій території і неможливість "стовідсоткової" атаки.

"Вони розуміють, що у нас є на одній, на другій, на третій ділянці є протиповітряна оборона, і немає сенсу використовувати ракету, якщо знаєш, що її зіб'ють. Тільки це їх стримує. Зараз у росіян виробництво ракет і "шахедів" поставлено на такий рівень, що їх абсолютно не бентежить їх нестача. Навпаки, відсутні цілі - ось це проблема", - розповів Роман Світан для ТСН.

Водночас, за словами військового експерта Олега Жданова, в Росії на сьогодні може бути накопичено до тисячі ракет різних типів. Це означає, якщо навіть 100 ракет одночасно буде задіяно, їх вистачить на 10 масованих ударів.

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"Плюс вони їх випускають - до 100 ракет на місяць різних типів, поповнення запасу теж є. Медведєв прийшов до тями після чергового запою і сказав, що це "тільки початок". Судячи з таких заяв і того, що вони будуть давити на нас в плані підписання капітуляції, то я думаю, що повтори будуть. З якою інтенсивністю - тут вже важко сказати. Все буде залежати від ситуації в самій Росії. Якщо там все гаразд, Путін контролює ситуацію, то такі удари можна повторювати раз на тиждень, а може навіть частіше. Якщо він вирішить, що треба сильно натиснути на Україну", - вважає Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Під час останньої масованої атаки Росії по Києву 8 липня, яка забрала життя 33 людей, вісім російських ракет "пробили" ППО в столиці. Втім, за словами Олега Жданова, Україні вистачає ракет для комплексів.

"Ракет для ППО вистачає, тим більше, що в останніх пакетах військово-технічної допомоги, як завжди цей перелік починається з ракет для ППО. І нам передавала Іспанія ракети додаткові, з Японії 100 ракет через США приходили до "Петріота". А решту так само ми замовляли і отримували. Так що тут, на мій погляд, не в ракетах справа", - вважає Олег Жданов.

Водночас, за словами Романа Світана, ракет для ППО ніколи не буває багато. Тим більше, що російська армія "креативить" під час повітряних ударів.

Він зазначив, що для підготовки ракетного удару по Україні росіянам потрібно максимум дві-три доби. Щоб завдати масованого удару - до 50 ракет - знадобиться близько тижня.

"Можуть однозначно повторити. До десятка ракет вони хоч кожен день можуть відправляти, це не проблема. Тут питання у цілях. Для 40 ракет треба 40 цілей. А щоб 40 цілей були на місці, сиділи чекали ракет - такого не буває. У нас постійно йде рух. У них просто немає такої кількості цілей. І от чому вони там по три, пять, сім ракет, по дві іноді пускають. Як тільки вони бачать якусь ціль, розуміючи, що вона може піти, одразу запускають ракету, не чекаючи. З'явився поїзд з технікою, його треба зараз знищити, і вони одразу готують атаку, не чекаючи масованої атаки - бо через годину його там не буде. Це наприклад, для розуміння", - пояснив Роман Світан.

Ракетна небезпека в Україні

Сьогодні ввечері, 15 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Україною шириться повітряна тривога. У Києві та більшості областей спостерігається ракетна небезпека.

Масштабна тривога в Україні / скріншот: Telegram

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія вночі 14 липня знову пускала по Україні ракети і дрони. Сили оборони перехопили засобами ППО дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69. Крім того, Росія також намагалася розвідати ситуацію з повітря за допомогою БПЛА.

НАТО відмовляється збивати ракети, які запускає РФ. Польща могла б допомогти Україні відбивати атаки ракет та дронів, які запускає РФ. Однак робити цього вона не буде, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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