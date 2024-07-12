В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

Серйозний дефіцит води виник через тривалі відключення світла та спеку.

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У Ірпені ввели графіки вимкнення водопостачання / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

В Україні через сильну спеку та дефіцит води почали вводити графіки вимкнення водопостачання. Про такі нововведення вже заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

У Ірпені критично впав тиск у мережі водопостачання через довготривалі відключення електроенергії. Тому місто ввело стабілізаційні графіки:

з 17:00 до 22:00 – вода матиме достатній тиск;

з 22:00 – вода подаватиметься із заниженим тиском (на верхніх поверхах можлива її повна відсутність) – аби встигнути наповнити резервуари на наступну добу.

Мер міста зазначив, що проблема також посилилась не лише через спеку, а й через те, що Київ удвічі зменшив подачу води до Ірпеня.

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"Наші комунальні служби в екстреному режимі весь тиждень. Перепідключаємо живлення, об’єднуємо подачу електроенергії до кількох свердловин одночасно. Але для повного повернення тиску потрібна робота одночасно усіх свердловин та додаткові кошти на паливо для генераторів – виділення цих коштів передбачено вже на наступній сесії", - написав Маркушин.

Він зазначає, що критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори і працює безперебійно. Водночас нині немає можливості забезпечити генераторами всі відключені свердловини (60) та контролювати їхню роботу.

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