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Українців попередили про жорсткі графіки та максимальні терміни відключень світла

Олексій Тесля
15 липня 2024, 13:15
287
Споживання істотно перевищує можливості українських електростанцій для його покриття, кажуть в "Укренерго".
електроенергія, відключення
Українців попередили про відключення електроенергії / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Споживання електроенергії в Україні в понеділок через спеку, за прогнозом, досягло максимуму. Обленерго, як і анонсувалося в неділю, для компенсації дефіциту енергії в системі до 16:00 застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 - одразу чотири черги.

Як уточнюється в Telegram-каналі НЕК "Укренерго", що 14 липня з 1:00 до 07:00 для зменшення обсягу дефіциту вона залучала аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини, в ніч із неділі на понеділок - від Польщі. Крім того, у неділю з 11:00 до 18:00 українська енергосистема надавала аварійну допомогу Польщі - приймала надлишки ресурсу з її енергосистеми.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини передбачається імпорт е/е загальним обсягом 25 126 МВт-год, що на 12% менше за попередній день. НЕК пояснила, що імпорт зменшився через аномальну спеку і зростання споживання в Європі.

відео дня

Через погодні умови на ранок в Україні знеструмлено 446 населених пунктів у шести областях: Київській, Чернігівській, Житомирській, Тернопільській, Львівській та Рівненській.

НЕК додала, що з технічних причин, пов'язаних із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також наслідками бойових дій у прифронтових регіонах, знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Закарпатській, Житомирській областях.

Загалом із технічних причин і через бойові дії в Україні без світла 495 населених пунктів.

Скріншот
/ Укренерго

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Що відомо про графіки відключень

Як уточнювали в "Укренерго", споживачі кожної області, що не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг або груп:

  • застосування обмежень до трьох черг означає, що електрики одночасно не буде приблизно у половини споживачів;
  • чотири черги - обмеження одночасно до 70% споживачів у кожній області протягом певного періоду.

Інформацію про графіки відключень у кожному регіоні слід дивитися на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що обласні енергопостачальні компанії застосовуватимуть три черги відключень. Зазначається, що до 14:00 застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

Нагадаємо, в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

Українців попередили про жорсткі графіки та максимальні терміни відключень світла
/ Инфографика: Главред

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Укренерго відключення світла електроенергія
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