Ще півтора-два тижні: коли в Україні стане менше відключень світла

Ситуація з електрикою залежатиме від того, чи спаде спека, а також від інших чинників.

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Коли в Україні буде менше відключень світла - прогнози / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На тлі аномальної спеки в Україні діють жорсткі відключення світла - українцям доводиться жити без світла по сім і більше годин поспіль. Деякі експерти кажуть, що ситуація може покращитися вже цього тижня. Утім, більше шансів, що це трапиться наприкінці липня.

Прем'єр Денис Шмигаль сподівається, що у двадцятих числах липня можна розраховувати на поліпшення ситуації з електрикою, передає РБК-Україна.

"Завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не настільки тривалими", - заявив він.

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Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький також вважає, що потрібно почекати півтора-два тижні.

"У третій декаді липня дійсно стане трохи легше. Це залежатиме від того, чи спаде спека... Дійсно має стати трохи легше, тому що будуть включені додаткові генераційні потужності", - сказав він.

При цьому в.о. генерального директора "Українських розподільчих мереж" Артем Мартинюк в ефірі телемарафону сказав, що поліпшення можливі вже цього тижня. Коли саме - на початку чи наприкінці - сказати складно. Усе залежить від виходу генерації з ремонтів, але є надія, що "всі відчують поліпшення" до кінця тижня.

Що буде зі світлом восени

За словами глави "Укренерго" Кудрицького, у серпні, вересні та жовтні відключень буде менше.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що теоретично вересень-жовтень Україна зможе пройти з мінімумом обмежень.

"Але практика може виявитися зовсім іншою. Тому що удари по об'єктах енергетики не припинилися. І російські пропагандисти натякнули на підготовку ударів по Київській ГЕС, Канівській дамбі тощо. Вони підводять обґрунтування для нових атак. Вони можливі, ми знаємо, що у нас за ворог, і в разі таких подій ситуація з нашими прогнозами радикально зміниться", - сказав він.

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

У понеділок, 15 липня, протягом усієї доби в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обсяги обмежень будуть різними. Зокрема, у період з 16:00 до 24:00 будуть застосовані графіки для чотирьох черг одночасно. В інші години діятимуть графіки для трьох черг.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що в деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які розташовані біля лінії фронту.

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