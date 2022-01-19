Винесли медикам у стані клінічної смерті: моторошні подробиці загибелі немовляти у квартирі-смітнику

Немовля померло у квартирі в горах сміття / Pixabay, УНІАН

У Запоріжжі загинуло 4-місячне немовля, яке його 29-річна матір залишила на свого співмешканця у квартирі з антисанітарними умовами.

Сусіди жінки розповіли, що матір жодного разу не виносила дитину на вулицю, при цьому з квартири кожного дня лунав дитячий плач, повідомляє ТСН.

У день трагедії матір залишила свою доньку на родича-співмешканця, і до вечора не з’являлася вдома. "Швидку" ввечері викликав саме він, коли помітив, що дитина знепритомніла і вже не дихає.

На виклик вирушили одразу дві бригади реаніматологів. Проте медиків до квартири не пустили – немовля їм винесла на вулицю до під’їзду невідома жінка. На той час дитина уже була у стані клінічної смерті.

"Бригада не випитувала в жінки, хто вона. Вони зустріли її на вулиці, вона віддала дитину бригаді. Бригада зосереджена була саме на проведенні реанімації дитині, і не було часу спілкуватись з жінкою, тому що вона зникла", – розповіла завідувачка відділу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Наталія Дорошева.

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Попри стан клінічної смерті, медики ще упродовж півгодини намагалися реанімувати дитину, проте це вже не дало результатів. Коли зрозуміли, що дитину врятувати неможливо, викликали правоохоронців.

Немовля жило у квартирі-смітнику

Поліцейські, які прибула на виклик, застали у квартирі жахливу картину – помешкання було завалене сміттям і більше нагадувало звалище. В таких антисанітарних умовах у немовляти навіть не було дитячого ліжка.

Мамі загиблого немовляти 29-років, і це вже третя її дитина. Раніше жінку притягували до відповідальності за збут наркотиків, а співмешканець, з яким вона раніше проживала, зараз перебуває за ґратами за такою ж самою статтею. З жінкою і дитиною у квартирі проживав родич. Саме на нього у трагічний день матір і залишила дитину.

У соцслужбі зазначають, що вони не могли розшукати жінку, адже не знали, де вона на цей час проживає. Проте сусіди скаржаться, що вони повідомляли у соцслужби про умови проживання дитини, проте там ніхто не відреагував.

Матір дівчинки досі шукають

Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть немовляти. Зазначається, що дитина могла померти від виснаження.

Правоохоронці зараз шукають матір дитини. У разі доведення її провини їй загрожує до 5 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі через 5 місяців пошуків знайшли мертвим 11-річного Максима Самофалова, який зник наприкінці серпня 2021 року. Виявилося, що хлопчика два тижні тримали в підвалі двоє чоловіків, потім вбили, а тіло сховали під шаром бетону.

Також повідомлялося, що у Львові 6-річна дитина цілий рік пролежала в лікарні у стані коми. Але на Різдво 2022 року хлопчик раптово прийшов до тями.

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